Concord, che flop! Stop alle vendite, server offline e giocatori completamente rimborsati

Sony ha annunciato la decisione di ritirare dalla vendita di Concord. I server saranno messi offline tra pochi giorni e si procederà ai rimborsi totali per chi lo ha acquistato su PC e PS5. La casa nipponica prende tempo per decidere il da farsi.

L'abbiamo definito "una delusione tripla-A" e non c'è dubbio che Concord sia nato sotto una cattiva stella. Così cattiva che Sony ha deciso di non perdere tempo e "mettere il gioco offline a partire dal 6 settembre 2024", al fine di esplorare opzioni, "comprese quelle che raggiungeranno meglio i nostri giocatori".

Non solo, Sony ha annunciato l'immediata cessazione delle vendite di Concord, con l'opportunità di ottenere "un rimborso completo per tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco per PS5 o PC. Se hai acquistato il gioco per PlayStation 5 dal PlayStation Store o da PlayStation Direct, verrà emesso un rimborso sul tuo metodo di pagamento originale".

La casa nipponica specifica che i rimborsi per gli acquisti su PlayStation Store e PlayStation Direct potrebbero richiedere 30-60 giorni per comparire sull'estratto conto. "Se la tua fonte di pagamento originale non era disponibile, l'importo dell'acquisto verrà rimborsato sul tuo portafoglio PSN", recita il comunicato.

Saranno rimborsati anche i clienti che hanno acquistato da altri storefront digitali. Per quanto riguarda Steam, il negozio rimborserà i (pochi) giocatori che hanno acquistato il gioco nei prossimi giorni. "Steam invierà la conferma del rimborso una volta elaborato", spiega la nota di Sony.

"Epic Games Store rimborserà i giocatori che hanno acquistato il gioco nei prossimi giorni e contatterà direttamente ciascun cliente per confermare che il rimborso è stato elaborato".

Chi ha comprato una copia fisica presso un rivenditore diverso da PlayStation può fare riferimento alla procedura di rimborso del rivenditore presso cui ha effettuato l'acquisto per ottenere il rimborso. Una volta effettuato il rimborso, i giocatori non avranno più accesso al gioco.