Concord avrebbe venduto solo 25.000 copie: picco di 151 giocatori su Steam

Se dal canto suo, Sony non ha condiviso alcun dato su Concord, alcuni analisti hanno tentato di fare i conti in tasca alla società di Tokyo. Secondo Simon Carless, intervistato da IGN, il nuovo sparatutto in prima persona di Firewalk Studios avrebbe venduto solo 25.000 unità.

In particolare, sarebbero 10.000 le copie vendute su Steam e 15.000 quelle vendute su PlayStation. Un risultato che definire "modesto" sarebbe un eufemismo considerando il costo del progetto, gli anni di sviluppo e, soprattutto, l'idea di Sony di proporre Concord come un gioco premium a pagamento e non un free-to-play.

Probabilmente, lo scoglio più grande che ha dovuto affrontare il gioco è proprio il prezzo di 40 euro, a fronte di alternative gratuite e già consolidate come Overwatch 2. Inoltre, è innegabile che la campagna marketing sia stata piuttosto timida. Una combinazione che ha lasciato il gioco in balia di un destino a dir poco triste.

"Concord si è posizionato 147° nella classifica quotidiana dei titoli attivi su PlayStation negli Stati Uniti, con meno dello 0,2% degli utenti attivi su PS5 che ci stavano giocando nella giornata di lunedì" ha spiegato Mat Piscatella di Circana. I numeri di Steam sono perfino più sconcertanti: il picco massimo di giocatori nelle ultime 24 ore è stato di 151, mentre in media sono circa 70 gli utenti attivi per lo shooter.

Come abbiamo scritto nella nostra recensione: "I feedback perlopiù apatici della Beta avranno senz'altro influenzato le decisioni degli utenti, così come, banalmente, l'esistenza di titoli free-to-play che nel 2024 - e nello stesso 'campo da gioco' - possono proporre qualcosa di più accattivante. L'esempio più lampantre è rappresentato proprio da Overwatch 2".