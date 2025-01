Sony cancella due giochi live service, tra cui un God of War sviluppato da Bluepoint

Sony Interactive Entertainment rivede la sua strategia sui giochi live service, cancellando due progetti in sviluppo, tra cui un inedito God of War 'online' affidato a Bluepoint Games.

La strategia di Sony nel settore dei giochi live service subisce un'ulteriore battuta d'arresto. Il colosso giapponese ha infatti deciso di interrompere lo sviluppo di due progetti non ancora annunciati, tra cui spicca, curiosamente, un nuovo capitolo della saga di God of War.

Lo sviluppo di questo titolo sarebbe stato affidato a Bluepoint Games, software house statunitense specializzata nella produzione di remake e remastered, autori delle acclamate riedizioni di Shadow of the Colossus (2018) e Demon's Souls (2020). L'altro titolo cancellato da Sony sarebbe un Game-as-a-Service sviluppato da Bend Studio, a cui dobbiamo la serie Syphon Filter e Days Gone.

Un God of War 'online' era in sviluppo presso Bluepoint

La notizia arriva da Bloomberg e più precisamente da un report di Jason Schreier, uno dei giornalisti e insider più prolifici della game industry.

Stando alle sue parole, un portavoce di Sony Interactive Entertainment ha recentemente confermato la cancellazione dei due progetti di Bluepoint e Bend "in seguito a una recente revisione", ribadendo tuttavia che PlayStation continuerà a realizzare giochi online e singleplayer.

Inoltre, l'azienda continuerà a supportare le due software house. Il portavoce di SIE ha infatti dichiarato che nessuno dei due studi verrà chiuso: "Bend e Bluepoint sono team altamente qualificati, sono membri preziosi della famiglia dei PlayStation Studios e stiamo lavorando a stretto contatto con ciascuno di loro per determinare quali saranno i loro prossimi progetti".

Dal report di Bloomberg non emergono ulteriori dettagli circa i due giochi cancellati da Sony. Schreier fa però notare come Sony abbia drasticamente ridimensionato i suoi piani per quanto concerne i live service: fino a un paio di anni fa, il colosso giapponese aveva una dozzina di giochi online in sviluppo, ma il numero è stato dimezzato alla fine del 2023. Ci viene poi ricordato del successo di Helldivers II, a cui si contrappone il disastro commerciale di Concord.

Bend e Bluepoint non sono le uniche 'vittime' dei repentini cambi strategici di SIE. Un titolo online della serie Marvel's Spider-Man era in sviluppo presso Insomniac Games - stando alle informazioni trapelate in seguito all'attacco ransomware del 2023 - ed è stato poi cancellato da Sony. La stessa sorte è toccata a un progetto legato a Twisted Metal e un nuovo gioco online di Bungie ambientato nell'universo di Destiny, noto internamente come 'Payback'.