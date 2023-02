PlayStation 5, mai così venduta dal lancio: 7,1 milioni di unità nell'ultimo trimestre

Solo poche ore fa vi parlavamo di 'Live from PS5', campagna marketing con cui Sony Interactive Entertainment celebra la community italiana di PlayStation. Il caso vuole che proprio in questi giorni la disponibilità della console next-gen sia finalmente aumentata, consentendo a più giocatori di mettere le mani su una delle piattaforme di gioco più potenti in commercio.

Sony afferma che l'annoso problema dello shortage è stato finalmente risolto. Dichiarazioni avvalorate dall'ultimo report finanziario del produttore nipponico: nell'ultimo trimestre (ottobre-dicembre 2022) sono state vendute 7,1 milioni di PlayStation 5.

PS5, con la disponibilità aumentano le vendite: lo shortage è alle spalle?

Stando alla documentazione rilasciata dal gruppo Sony, fino al 31 dic. 2022 sono state distribuite 32,1 milioni di unità della console di ultima generazione - dato che conferma la stima, rivelata lo scorso 4 gennaio, delle 30 milioni di PS5 vendute dal giorno del lancio globale (19 nov. 2020). I numeri sono ancora più impressionanti se si limita l'analisi agli ultimi tre mesi del 2022.

Come già anticipatovi, tra l'ottobre e il dicembre dello scorso anno Sony ha venduto 7,1 milioni di PS5, ovvero più del doppio di quanto fatto, nello stesso periodo, nel 2021 (3,9 milioni di unità). È stato a tutti gli effetti il trimestre di maggior successo di PlayStation 5.

Visti i risultati positivi ottenuti sul fronte dell'entertainment, il gruppo Sony ha aumentato le previsioni di profitto annuale a 1,18 trilioni di yen (circa 8,3 miliardi di euro), rispetto ai 1,16 trilioni di yen previsti precedentemente - come osserva Nikkei.

"Se state cercando di acquistare una PS5, ora dovrebbe essere molto più facile trovarla presso i rivenditori di tutto il mondo", scrive Isabelle Tomatis, VP della divisione Brand, Hardware and Peripherals di Sony Interactive Entertainment. "Finalmente riteniamo risolto il problema [della carenza di unità], dal momento che saremo in grado di mettere a disposizione degli utenti una maggiore offerta di PS5", ha invece dichiarato Marco Saletta, Southern Europe General Manager di SIE. "Per quanto ci riguarda, abbiamo ricevuto una domanda senza precedenti".

...e i giochi? Ecco quanto hanno venduto le esclusive PlayStastion

Quelli ottenuti da PlayStation 5 sono risultati indubbiamente ottimi, ma si può dire lo stesso dei giochi prodotti da Sony? La risposta è sì e i numeri solo altrettanto entusiasmanti.

Su Twitter, Zuby_Tech ha raccolto in un grafico le stime di vendita ufficiali dei titoli più popolari tra quelli prodotti da Sony e dai suoi PlayStation Studios. Nella prima posizione troviamo Marvel's Spider-Man, insieme alla relativa versione Remastered e al sequel/spin-off con Miles Morales: l'acclamato action di Insomniac Games ha venduto ben 33 milioni di copie.

Il secondo posto della classifica è occupato da God of War (2018), reboot dell'omonimo franchise di Santa Monica Studio, che ha totalizzato 23 milioni di copie vendute - 12 milioni in più rispetto al più recente Ragnarok, che tuttavia è stato pubblicato solo pochi mesi fa. Grandi numeri anche per The Last of Us e Horizon: Zero Dawn, che si contendono la terza posizione con 20 milioni di unità a testa, seguiti immediatamente da Uncharted 4 (16 milioni).

L'ultima posizione vede Death Stranding, ultima visionaria opera firmata da Hideo Kojima (Metal Gear), che tra versione base e Director's Cut ha venduto 5 milioni di copie.