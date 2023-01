PlayStation 5 disponibile su Amazon. Ora più unità in magazzino rispetto a prima

PlayStation 5 ora disponibile nel bundle con God of War Ragnarök: affrettatevi, perché rimarrà acquistabile solo per poco tempo! Anche il bundle con FIFA 23 ora disponibile.

In termini di CPU, PlayStation adotta una soluzione con 8 core basati su architettura Zen 2 di AMD, quella dei processori Ryzen 3000. La versione custom della GPU AMD RDNA 2 a bordo di PlayStation 5, invece, conta su 36 Compute Unit (CU) che operano alla frequenza massima di 2,23 GHz, il che si traduce in una prestazione massima teorica di 10,28 TFLOP/s. Parliamo, dunque, di un sistema potente: difficile poter disporre di tanta potenza di calcolo spendendo così poco.

Con l'SSD di PS5, inoltre, arriviamo fino a 5,5 GB/s grazie a 12 canali interni e quattro linee PCIe 4.0 che lo collegano al SoC centrale. Grazie ad alcuni accorgimenti di cui parliamo in seguito, il bandwidth effettivo raggiunge 8-9 GB/s nel sistema. Anche la presenza dell'SSD costituisce un valore aggiunto non indifferente per una console.

Ottimi anche questi bundle. God of War Ragnarök è considerato come uno dei migliori giochi in assoluto tra quelli disponibili per PS5, con tanti riconoscimenti ottenuti anche ai The Game Awards, gli Oscar dei videogiochi, dove è risultato secondo al solo Elden Ring. FIFA 23, poi, non ha bisogno di presentazioni.