Una gigantesca PS5 svetta su Roma: ecco la nuova campagna marketing di Sony

Finalmente, PS5 comincia a essere disponibile in volumi presso i principali marketplace online e i rivenditori autorizzati. Sony Interactive Entertainment ufficializza la maggiore disponibilità lanciando una nuova campagna di comunicazione: con 'Live from PS5', la console next-gen ha letteralmente invaso una delle strade principali di Roma con una gigantesca installazione. L'ultima iniziativa di SIE Italia ha coinvolto l'attrice e conduttrice Diana Del Bufalo.

Live from PS5: una console di 5 metri nel cuore di Roma

In queste ore i cittadini romani e i turisti avranno sicuramente notato qualcosa di insolito tra le strade della Capitale e, più precisamente, in Largo dei Lombardi. Qui, a partire da ieri, è possibile imbattersi in una colossale PS5 alta ben 5 metri: è una fedele riproduzione installata da Ninetynine per la campagna 'Live from PS5' di Sony Interactive Entertainment.

L'installazione della gigantesca PS5 ha richiesto 30 giorni di lavoro e impiegato una squadra di 25 persone. La struttura della console è stata realizzata con vernici ad acqua, pannelli solari e materiali ad impatto zero come polistirolo, metallo e metamark, interamente riciclabili. La riproduzione della PlayStation 5 dominerà Largo dei Lombardi fino a domenica 5 febbraio.

L'obiettivo di SIE Italia è quello di celebrare celebrare la community italiana, coinvolgendola attivamente per permettere a ciascun utente di diventare protagonista dell'iniziativa.

Ecco dunque che Sony annuncia il contest 'PS5 Reporter for a day': fino al 19 febbraio , gli utenti potranno caricare sulla piattaforma PlayStation Gamer Board "un video, un audio o un breve testo di una 'notizia' sui fenomeni straordinari legati al mondo PS5 che si stanno manifestando nella propria città". Nel video pubblicato da Sony sui social - con la partecipazione di Diana Del Bufalo - vengono mostrati due esempi 'in diretta' da Roma e Napoli.

Per il regolamento completo di 'PS5 Reporter for a day' e ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale dedicato al contest di SIE Italia.

In merito allo shortage di PlayStation 5, Sony afferma che la carenza di unità è praticamente giunta al termine. Lo ha ribadito lo stesso Marco Saletta, Southern Europe General Manager di SIE, che ai microfoni del Sole 24 Ore afferma: "[...] Finalmente riteniamo risolto il problema, dal momento che saremo in grado di mettere a disposizione degli utenti una maggiore offerta di PS5. Per quanto ci riguarda, abbiamo ricevuto una domanda senza precedenti".