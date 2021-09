Overwatch 2: il produttore esecutivo lascia Blizzard Entertainment dopo 5 anni

Dopo più di 5 anni, Chacko Sonny lascia Blizzard Entertainment. Il vicepresidente e produttore esecutivo del franchise di Overwatch abbandona la compagnia statunitense per concedersi "un po' di tempo libero". Un annuncio che arriva senza troppe sorprese, vista la delicata situazione che vede coinvolta Blizzard: qualche mese fa, ricordiamo, il publisher di World of Warcraft e Diablo è stato accusato di molestie e abusi nei confronti delle sue dipendenti.

Prima dell'addio di Sonny, anche Jeff Kaplan - il "papà" di Overwatch - aveva annunciato le sue dimissioni. Gli sviluppatori rassicurano però gli utenti in trepida attesa: i lavori su Overwatch 2 procedono a gonfie vele e il gioco è ormai nelle fasi finali della produzione.

L'addio di Chacko Sonny: "Una delle migliori esperienze della mia carriera"

Veterano dell'industria videoludica, Chacko Sonny aveva guidato il team di Beachead Studio (Activision) prima di entrare in Sony Computer Entertainment America, in veste di Director of Product Development. Nel 2016 è arrivata l'offerta di Blizzard Entertainment e, dopo circa due anni, Sonny si è ritrovato a dirigere i lavori sul franchise di Overwatch. In particolare, Sonny ha supervisionato la produzione del sequel del popolare sparatutto competitivo.

Come si legge nel comunicato diffuso da Blizzard Entertainment, Sonny ha deciso di lasciare la compagnia "per prendersi del tempo libero dopo 5 anni di servizio". Overwatch 2 perde così il suo produttore esecutivo, ma la compagnia invita tutti a mantenere la calma. "Il talentuoso team di Overwatch sta facendo ottimi progressi su Overwatch 2 e, grazie al loro lavoro, il gioco è nelle fasi finali della produzione", ha dichiarato Blizzard. "Condivideremo più dettagli a fine mese in occasione delle Grand Finals della Overwatch League".

Stando al report di Bloomberg, i nuovi co-leader di Blizzard Jen Oneal e Mike Ybarra hanno inviato un'email all'intero staff della compagnia per ringraziare Chacko Sonny, definendolo "un leader premuroso". Sonny risponde affermando che "è stato un privilegio assoluto e una delle migliori esperienze della mia carriera". Nel suo messaggio, l'ex dirigente non ha fatto alcun accenno alle accuse mosse dal DFEH in merito ai deprecabili episodi avvenuti all'interno dell'azienda.

Ciononostante, questo tempismo lascia spazio a pochi dubbi. Occorre ricordare che, lo scorso mese, anche J. Allen Brack ha lasciato Blizzard Entertainment. A differenza di Sonny, tuttavia, l'ormai ex presidente della compagnia era coinvolto in prima persona nell'inchiesta: ad agosto, Blizzard ha annunciato le dimissioni di Brack e la nomina dei già menzionati Oneal e Ybarra.