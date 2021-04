Blizzard Entertainment, il papà di Overwatch si dimette: l'addio di Jeff Kaplan

Dopo 19 anni di onorato servizio, Jeffrey "Jeff" Kaplan lascia Blizzard Entertainment. Tra i volti più noti della compagnia statunitense, aveva contribuito alla creazione di World of Warcraft e concepito una delle IP di maggior successo della software house: Overwatch. Mentre i lavori sul sequel dello sparatutto procedono ancora, il game designer annuncia le sue dimissioni in una lettera d'addio, passando il testimone al collega Aaron Keller.

Jeff Kaplan abbandona Overwatch 2: al suo posto, Aaron Keller



Originario del New Jersey, Jeff Kaplan aveva inaugurato la sua carriera videoludica nel 2001, proprio grazie agli MMO: era un grande appassionato di EverQuest, così come uno degli utenti più attivi e popolari della sua community. Dopo aver attirato l'attenzione di Rob Pardo, al tempo lead designer di Warcraft III, Kaplan si era guadagnato un invito per far visita al quartier generale di Blizzard e, poco dopo, la nomina a quest designer di World of Warcraft.

Nel 2009, Jeff Kaplan annunciava il suo ritiro dal ruolo di game director di WoW con l'intenzione di concentrare i propri sforzi su un altro progetto interno, nome in codice "Titan". Dopo aver sfiorato la cancellazione, Titan diventa infine lo sparatutto team-based che oggi conosciamo come Overwatch e che, salvo ulteriori ritardi, riceverà presto un ambizioso sequel.

Purtroppo non sarà Kaplan a occuparsene, non più almeno: il nuovo game director di Overwatch 2 è Aaron Keller, altro veterano ventennale di Blizzard. Sul sito ufficiale della compagnia, Jeff Kaplan ha lasciato una nota in cui ringrazia i colleghi e i giocatori stessi: "È stato l'onore di una vita avere l'opportunità di creare mondi ed eroi per un pubblico così appassionato".

Aaron Keller ha colto l'occasione per presentarsi alla community di Overwatch, elogiando il suo collega e mentore e promettendo il massimo impegno per il futuro del franchise. A tal proposito, il nuovo game director ha speso qualche parola sull'attesissimo secondo capitolo, affermando che "lo sviluppo sta procedendo a buon ritmo". Keller ha inoltre garantito aggiornamenti più frequenti sullo stato dei lavori ed "entusiasmanti annunci" previsti per quest'anno.

Mentre auguriamo un caloroso in bocca al lupo a Jeffrey Kaplan, vi riportiamo le parole finali della sua lettera: "Non accettate mai il mondo come appare. Osate sempre vederlo per quello che potrebbe essere. Spero che facciate lo stesso. gg.".