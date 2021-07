Activision Blizzard finisce in tribunale per maschilismo e abusi verso le donne

In un comunicato ufficiale, il California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) di Los Angeles dichiara di aver intentato una causa contro Activision Blizzard.

Secondo l'accusa, l'azienda americana non rispetterebbe le sue lavoratrici, vittime di molestie e altri comportamenti inappropriati da parte dei colleghi uomini. Nel documento si legge che i dirigenti stessi sarebbero al corrente della situazione e che alcuni di essi sarebbero persino coinvolti negli episodi di abusi. Dopo aver negato tutte le accuse, il publisher ha avviato un'indagine interna per far luce sulla questione. I dettagli della vicenda sono piuttosto inquietanti.

Activision Blizzard denunciata per clima tossico e maltrattamenti

"Le dipendenti donne hanno quasi unanimemente confermato che lavorare per l'imputato (Activision Blizzard) era come lavorare in una confraternita, con i dipendenti uomini che bevevano e sottoponevano le dipendenti donne a molestie sessuali senza alcuna ripercussione". È quanto descritto nei documenti presentati in tribunale lo scorso martedì, nei quali si legge anche di episodi di 'cube crawl', ovvero situazioni in cui gli uomini, recatisi a lavoro con i postumi della sbornia, "strisciavano" verso le postazioni delle colleghe e si comportavano in modo inappropriato.

In queste situazioni, i dipendenti si rivolgevano alle lavoratrici con frasi inopportune e battute a sfondo sessuale, talvolta facendo anche commenti sprezzanti sullo stupro. Oltre a essere consapevoli di tutto ciò, i supervisori dell'azienda ignoravano tali comportamenti o, addirittura, li incoraggiavano: viene menzionato un episodio in cui "un supervisore maschio incoraggiava apertamente un subordinato a 'comprare' una prostituta per curare il suo cattivo umore".

Nei documenti viene specificamente nominato J. Allen Brack, presidente di Blizzard, ritenuto "consapevole di questo tipo di comportamento". Compare anche il nome di Alex Afrasiabi, ex direttore creativo di World of Warcraft, protagonista di alcuni episodi di molestie: "Durante un evento aziendale (la BlizzCon), Afrasiabi ci provava con le dipendenti dicendogli di volerle sposare, tentando di baciarle e abbracciandole. Tutto questo davanti agli occhi degli altri impiegati di sesso maschile, inclusi i supervisori, che dovevano intervenire e allontanarlo dalle dipendenti".

Nelle accuse viene citato un episodio ancora più grave: si parla di una dipendente che si è suicidata durante un viaggio di lavoro. Prima della sua morte - si legge nel documento - la donna sarebbe stata vittima di forti molestie sessuali da parte di un suo superiore.

Activision Blizzard ha negato tutte le accuse del California Department of Fair Employment and Housing e ha rilasciato un lungo comunicato in cui parla di una 'visione distorta' dei fatti. "Il DFEH include descrizioni distorte e, in molti casi, false del passato di Blizzard. Siamo estremamente collaborativi con il DFEH, fornendo loro dati e documentazione, ma si sono rifiutati di informarci sui problemi che hanno rilevato. [...] Siamo disgustati dal comportamento riprovevole del DFEH di coinvolgere nella denuncia il tragico suicidio di una dipendente, la cui morte non ha alcuna attinenza con questo caso, senza alcun riguardo per la sua famiglia in lutto".

L'azienda californiana ha concluso: "Prendiamo seriamente ogni accusa e indaghiamo su tutte le denunce. Nei casi relativi alla cattiva condotta, sono stati presi provvedimenti per affrontare il problema". Seguiremo eventuali sviluppi per scoprire come si evolverà la faccenda e, soprattutto, per capire quanto ci sia di veritiero nell'accusa presentata dal DFEH.