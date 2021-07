Battlefield 1 e Battlefield V gratuiti per gli abbonati ad Amazon Prime

Battlefield 1 si può adesso ottenere in via del tutto gratuita con un semplice abbonamento ad Amazon Prime, il servizio che, fra i molti altri vantaggi, permette di ricevere le consegne senza pagare i costi di spedizione e abilita le consegne rapide. Inoltre, Prime Gaming, con altri vantaggi (alcuni dei quali per gli utilizzatori di Twitch) è incluso in Amazon Prime. E tra questi vantaggi, ora, anche la possibilità di ottenere Battlefield 1 gratuitamente.

Per abbonarsi ad Amazon Prime basta recarsi a questo indirizzo e poi richiedere il codice digitale con il quale riscattare Battlefield 1 su Origin da qui. Battlefield 1 è uno dei più divertenti capitoli della celebre serie di sparatutto multiplayer (e non) ambientato nella prima guerra mondiale.

E non finisce qui, visto che lo stesso capiterà con Battlefield V. Quest'ultimo sarà riscattabile gratuitamente su Amazon Prime a partire dal 2 agosto. Ambientato, stavolta, nella seconda guerra mondiale, Battlefield V è uno dei videogiochi con la grafica più spettacolare in assoluto!

Non è la prima volta che Electronic Arts e Amazon portano avanti una collaborazione del genere. In occasione del Prime Day 2020 concessero gratuitamente con le stesse modalità Battlefield 3, mentre al Prime Day dell'anno successivo fu la volta di Battlefield 4. Adesso si tratta degli ultimi due capitoli di Battlefield!