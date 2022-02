Nintendo Switch: le date di uscita di tutti i giochi previsti quest'anno

A margine della pubblicazione dei risultati finanziari che hanno confermato Switch come console domestica più venduta nella storia di Nintendo, la casa di Kyoto ha ufficializzato le date di uscita dei giochi previsti per quest'anno. Ha, inoltre, confermato che titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Splatoon 3, Mario + Rabbids Sparks of Hope e Bayonetta 3 continuano a essere previsti per il 2022, mentre per Metroid Prime 4 bisognerà aspettare un po' di più.

I prossimi lanci per Nintendo Switch

Pokémon Legends: Arceus - 28 gennaio 2022 (già disponibile)

- 28 gennaio 2022 (già disponibile) TRIANGLE STRATEGY - 4 marzo 2022

- 4 marzo 2022 Kirby and the Forgotten Land - 25 marzo 2022

- 25 marzo 2022 Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp primavera 2022

primavera 2022 Splatoon 3 2022

2022 Mario + Rabbids Sparks of Hope 2022

2022 Seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 2022

- 2022 Bayonetta 3 2022

2022 Metroid Prime 4 - da annunciare

I nomi del seguito di Breath of the Wild e di Metroid Prime 4, specifica Nintendo, sono da intendersi come temporanei, e quasi sicuramente godranno di (piccole?) differenze da qui al momento del lancio definitivo. Tra i giochi più interessanti anche il seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle, sviluppato nella sede di Milano di Ubisoft con uno schema di gioco a turni che ricorda XCOM. Bayonetta 3, invece, è ancora una volta targato PlatinumGames, puntando ancora una volta sull'estro della sua protagonista e su un'eccellente direzione artistica (qui altri dettagli sul gioco).

