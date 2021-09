Bayonetta 3 è tornato in azione: ecco quando uscirà su Nintendo Switch

A quattro anni dal suo primo reveal, Bayonetta 3 è finalmente tornato a mostrarsi in occasione dell'ultimo Nintendo Direct. Ricordiamo, infatti, che il nuovo action targato PlatinumGames verrà pubblicato dal colosso di Kyoto in esclusiva per Switch. Avevamo quasi perso le speranze, ma lo spettacolare trailer gameplay ha riacceso l'entusiasmo dei fan della serie.

Combattimenti frenetici, mostri giganti e un redesign per la famosa strega che dà il nome al titolo. Nintendo ha inoltre svelato il periodo di uscita della sua prossima esclusiva.

Bayonetta arriverà nel 2022: ecco il nuovo trailer gameplay

"La strega sta per tornare!", così Nintendo ci regala l'ultimo grande annuncio del suo Direct, la 'one more thing' di una conferenza dedicata a tutti i giochi in arrivo su Switch quest'anno e nel 2022. Bayonetta 3 è stato uno dei grandi protagonisti dell'evento, complice la spasmodica attesa che, dal 2017, tiene i fan con il fiato sospeso. Il terzo capitolo della serie, come confermato da Hideki Kamiya e soci, arriverà sulla console ibrida il prossimo anno.

Il filmato estratto dalla campagna di Bayonetta 3 si apre con un gruppo di militari che affronta una mostruosa creatura nel quartiere di Shibuya, Tokyo. Gli uomini non possono nulla contro il colosso, ci pensa dunque Bayonetta a fermare il mostro servendosi delle sue abilità magiche. Rivediamo così la strega in azione, caratterizzata da un nuovo look, mentre si destreggia in una danza letale; quando la situazione comincia a complicarsi, la strega decide di evocare altre gigantesche creature, dando inizio a un'autentica - e spettacolare - battaglia tra 'kaijū'.

Dal nuovo trailer possiamo osservare che il gioco mantiene un'ottima fluidità su Nintendo Switch, con l'evidente obiettivo di riproporre i tipici combattimenti ad alto tasso d'adrenalina che abbiamo visto nei precedenti episodi del franchise. Non notiamo particolari miracoli tecnici, ma non possiamo fare a meno di restare impressionati dall'elevata qualità delle animazioni e, più in generale, dall'eccellente direzione artistica di PlatinumGames.

Su Twitter, un entusiasta Hideki Kamiya ha celebrato l'annuncio di Bayonetta 3. Il creatore della serie ha persino dichiarato che non bloccherà più i tweet dei suoi follower non giapponesi. Ricordiamo, del resto, che l'eccentrico game designer è famoso per la sua tendenza a 'bannare' tutte le persone che osano fare commenti spiacevoli sui suoi giochi. Rivolgendosi ai suoi follower, scrive: "Oggi non bloccherò i tweet non giapponesi perché sono di buon umore".

Bayonetta 3 sarà disponibile su Nintendo Switch nel corso del 2022. Seguiremo eventuali sviluppi nella speranza di scoprire una data di uscita più precisa e, perché no, assistere a un nuovo esplosivo trailer dedicato a questo ambizioso action.