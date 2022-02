Ghostwire Tokyo ha una data di uscita, oggi Sony mostrerà il gameplay su PS5

Dopo Deathloop, Ghostwire Tokyo sarà l'ultima esclusiva temporale PS5 (su console) prodotta da Bethesda Softworks. Il publisher americano, ormai nelle mani di Microsoft, aveva promesso di rilasciare l'avventura horror di Tango Gameworks durante la primavera 2022. Dopo uno spiacevole rinvio, il lancio primaverile è stato confermato solo poche ore fa in seguito a un leak.

Per l'occasione, Sony PlayStation ha programmato una nuova presentazione dedicata a Ghostwire Tokyo in cui mostrerà il gioco in azione sulla sua console last-gen. L'appuntamento è fissato per questa sera, a meno di ventiquattrore dall'ultimo State of Play.

Ghostwire Tokyo arriverà il 25 marzo su PC e PlayStation 5

Negli ultimi giorni è stata diffusa la release date di Ghostwire Tokyo. L'anticipazione è stata data dalla redazione di Rock Paper Shotgun attraverso un'anteprima dedicata al titolo di Tango Gameworks. Su Resetera si legge che l'articolo in questione, presumibilmente sotto embargo, includeva numerosi dettagli sul gameplay del gioco e persino alcune immagini tratte dalla campagna single player. Cosa più importante, nell'approfondimento si legge la presunta data di lancio per PS5 e PC.

'25 marzo 2022', è questo il giorno scelto da Bethesda per Ghostwire Tokyo. La data è stata confermata poche ore fa dalla stessa Sony, che ha colto la palla al balzo per annunciare un nuovo showcase digitale in cui mostrerà il titolo horror in azione su PlayStation 5.

La presentazione si terrà oggi, giovedì 3 febbraio, alle 23:00. Su YouTube troviamo una sinossi che introduce il pubblico agli eventi di Ghostwire Tokyo: "In un istante, quasi tutta la popolazione di Tokyo scompare e 'Visitatori' paranormali provenienti da un altro mondo prendono il loro posto nelle strade. Nei panni di Akito, uno degli ultimi umani sopravvissuti, devi unire le forze con uno spirito chiamato KK per porre fine alla minaccia soprannaturale che sta invadendo Tokyo".

Ricordiamo che Ghostwire Tokyo sarà disponibile su PlayStation 5 e PC dal prossimo 25 marzo. Il gioco era stato presentato per la prima volta durante la conferenza Bethesda all'E3 2019. Shinji Mikami, 'papà' della serie Resident Evil e fondatore di Tango Gameworks, è produttore esecutivo del progetto, mentre Kenji Kimura occupa il ruolo di director.