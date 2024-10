Nintendo fa causa, Sony gongola: Palworld disponibile su PS5 anche in Giappone

A seguito dell'annuncio fatto allo State of Play di due settimane fa, Palworld è arrivato su console PS5 in 68 paesi ad esclusione del Giappone. Da oggi, invece, il "Pokémon con le armi" – come è stato soprannominato – è disponibile anche nel Sol Levante nonostante la causa in corso tra Nintendo e Pocketpair.

Le ragioni del ritardo non sono mai state rese note, ma è facile immaginare che sia proprio la controversia con Big N ad aver rallentato l'uscita in Giappone. Nintendo e The Pokémon Company, infatti, hanno intentato causa contro i creatori di Palworld alcune settimane fa.

Secondo un avvocato brevettuale giapponese, il motivo sarebbe la meccanica con cui vengono lanciate le "Pal Sphere" per catturare le creature nel mondo di gioco. A tal proposito, Nintendo ha registrato un brevetto che Palworld sembra effettivamente violare. D'altronde, le dinamiche di cattura sono praticamente identiche a quelle di Pokémon.

Tuttavia, Pocketpair ha immediatamente commentato la vicenda spiegando che nella lettera ricevuta non viene specificato di quali violazioni è accusata. Una diatriba ancora agli albori e per la quale lo sviluppatore si è detto pronto a difendersi, ma è difficile ignorare la lunga serie di vittorie in tribunale ottenute da Nintendo in difesa delle sue proprietà intellettuali.

In ogni caso, seppur temporanea, si tratta di una vittoria per Sony che adesso può vantare sulla sua piattaforma, anche in Giappone, un titolo che ha spopolato tanto su PC quanto su Xbox – per la quale era incluso perfino con Game Pass.

D'altronde, Sony non ha mai nascosto il suo interesse per l'opera di Pocketpair, tanto da aver investito nella società già da quando il titolo era disponibile esclusivamente per le piattaforme Microsoft. Sony e Pocketpair, infatti, hanno fondato una joint venture a luglio di quest'anno, Palworld Entertainment, il cui obiettivo è espandere il mondo di Palworld in altri settori, soprattutto quello del merchandising.