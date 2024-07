Palworld Entertainment: nasce la joint venture tra Pocketpair e Sony per l'esclusiva Microsoft

Nasce Palworld Entertainment, una joint venture tra Pocketpair e Sony che mira a portare Palworld in nuovi settori. Tuttavia, almeno per il momento, il gioco rimane un'esclusiva console Xbox.

Pocketpair, lo studio di sviluppo di Palworld, ha annunciato la nascita di una nuova società: Palworld Entertainment. Si tratta di una joint venture tra la software house e Sony attraverso i suoi marchi Sony Music Entertainment e Aniplex.

In buona sostanza, la neonata società punta ad espandere il marchio Palworld in altri settori e in particolare in quello del merchandising. Con tutta probabilità, potremo presto acquistare versioni morbide e pelose dei nostri Pal preferiti, in maniera del tutto speculare a quanto avviene con i Pokémon d'altronde.

Tuttavia, risulta piuttosto ironico che Pocketpair abbia stretto l'accordo proprio con Sony, poiché il gioco è stato rilasciato in esclusiva console per Xbox ed è incluso con Game Pass sin dal Day 1. Attualmente, infatti, il titolo non è accessibile dalle console PlayStation, seppur alcuni indizi indichino che il rilascio per le piattaforme Sony è imminente.

Il mese scorso, infatti, il community manager dello studio ha pubblicato un post su X (Twitter) piuttosto eloquente al riguardo. Manca ancora una conferma ufficiale, ma tutto sembra indicare che non manchi molto all'arrivo dei "Pokémon con le pistole" anche su PlayStation.

Nonostante il successo ottenuto dal gioco, il quale ha raggiunto un picco di 25 milioni di giocatori, pare che Nintendo Switch continuerà a rimanere esclusa dal mondo dei Pal. Le somiglianze con Pokémon sono innegabili, ma Pocketpair ha fatto sapere che, almeno per il momento, Nintendo non ha espresso alcuna intenzione di intraprendere azioni legali. Ciò non toglie, però, che il titolo potrebbe entrare in diretta concorrenza con il franchise della casa di Kyoto, ragione per cui è probabile che sulle console di Nintendo non approdi mai.

Nel frattempo, Pocketpair ha rilasciato la prima espansione gratuita del gioco, Sakurajima, la quale aggiunge una nuova isola esplorabile e nuovi Pal. Il nuovo aggiornamento sembra già aver convinto la community che è tornata in massa a dare la caccia ai nuovi esserini.