Palworld su PS5? Il community manager l'avrebbe velatamente confermato

Del fenomeno Palworld abbiamo parlato più volte e fra poco pare tocchi ai giocatori PlayStation fare incetta di Pal. Pur non trattandosi di una conferma ufficiale, il community manager del gioco ha pubblicato un post su X (Twitter) che pare confermare l'imminente arrivo sulla piattaforma di Sony.

Nonostante Nintendo abbia monitorato – e probabilmente continui a farlo – il gioco, al momento pare non vi sia alcuna violazione nei confronti del franchise di Pokémon. A questo punto, è solo questione di tempo prima che Palworld abbracci il pubblico più vasto possibile.

Steam deck(🖤) Xbox(💚) PC(🤍) Playstation?(💙) — Let it hit you, steve (@Gekko_Amario) June 23, 2024

Nella giornata di venerdì, il community manager ha pubblicato un interessante post nel quale il nome Palworld è stato racchiuso tra cuori banchi, neri e verdi. Immediatamente dopo, nello stesso post, con l'intenzione di aggiungere "altri cuori" ha inserito due cuori blu a quelli già presenti scrivendo "credo che così vada bene".

Alcuni fan ritengono che i cuori rappresentino proprio le piattaforme sulle quali Palword è stato rilasciato: nero per Steam Deck, verde per Xbox e bianco per PC. A questo punto l'associazione è stata immediata e in tantissimi hanno supposto che fosse un modo simpatico di annunciare l'arrivo di Palworld sulla console di Sony.

L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nel corso di questa settimana: il 27 giugno Pocketpair rilascerà l'update Sakurajima che include una nuova isola, server dedicati per Xbox e quattro nuovi Pal. Secondo alcuni, il nuovo update sarà la giusta occasione per un annuncio ufficiale.