Palworld è il titolo più giocato su Steam: oltre 1 milione di giocatori contemporanei

Palworld, il nuovo titolo incentrato sulle simpatiche, ma "armaiole", creature conosciute come Pal, è diventato a sorpresa il videogioco più popolare su Steam, dopo aver toccato un picco di oltre 1,2 milioni di giocatori contemporanei. Un traguardo che gli ha consentito di superare Counter-Strike 2 e DOTA 2, il che non succede certo a molti giochi.

Palworld riunisce schemi di gioco propri dei titoli di sopravvivenza, esplorazione, costruzione di basi e di quei giochi con protagonisti i Pokemon. Può essere descritto, infatti, come una sorta di gioco sui Pokemon senza licenza ufficiale, tanto le creature conosciute come Pal assomigliano agli animaletti del ben più noto franchise. Come questi ultimi, infatti, i Pal vivono nella natura insieme agli esseri umani e possono essere usati per combattere, edificare e coltivare i campi, ma possono anche lavorare in fabbrica per produrre risorse e riprodursi.

Il nuovo gioco sviluppato da Pocketpair ricorda anche Satisfactory e in parte Ark: Survival Evolved, per la componente di sopravvivenza. I giocatori possono raccogliere materiali, costruire basi e creare linee di produzione per entrare in possesso di materiali più avanzati. Col tempo, inoltre, i giocatori possono usare i Pal per automatizzare le attività e avanzare nell'albero tecnologico del gioco.

I Pal possono anche essere dotati di armi e usati in combattimento, al punto che nelle prime fasi di sviluppo Palword era comunemente stato ribattezzato come "il gioco dei Pokemon con le pistole". I giocatori, infatti, possono scegliere se vivere pacificamente insieme a queste misteriose creature, o competere coi bracconieri.

Ora, Palworld è diventato il sesto gioco nella storia di Steam a raggiungere un numero di giocatori simultanei di oltre 1 milione. Gli altri giochi che hanno toccato questi vertici di popolarità sono Cyberpunk 2077, Counter-Strike 2, Lost Ark, PUBG: Battlegrounds e DOTA 2. E il suo successo non si ferma a Steam, visto che la stessa Pocketpair ha annunciato vendite per 4 milioni di copie in soli 3 giorni. Il gioco è disponibile su Windows Store e Xbox Series X|S, oltre che su Steam.

