Palworld: Sakurajima è un successo, i giocatori tornano in massa a ripopolare i server

Anche Sakurajima è un enorme successo per Pocketpair: i giocatori di Steam tornano in massa su Palworld con la nuova espansione. In arrivo entro la fine dell'anno la modalità "Arena" che aggiungerà il PvP.

Il rilascio della nuova espansione di Palworld, Sakurajima, ha riacceso l'entusiasmo dei giocatori verso i "Pokémon con le pistole". Gli utenti sono ritornati in massa a riempire i server del gioco facendo segnare un altro grande successo per Pocketpair.

Fino allo scorso mese, la media dei giocatori online è rimasta stabile nell'intorno di 25.000 ma, con il lancio della nuova espansione, i numeri sono aumentati in maniera esponenziale toccando picchi di oltre i 140.000 giocatori online contemporaneamente.

Certo, si tratta di cifre ben lontane da quelle record segnate all'inizio di quest'anno, quando il gioco è stato rilasciato superando i due milioni di giocatori connessi simultaneamente. Tuttavia, la riduzione degli utenti nel tempo è fisiologica per ogni videogioco. Ciò che invece rappresenta un vanto per Pocketpair è essere riuscita a catturare ancora una volta l'interesse dei fan.

D'altronde, anche Palword è un GaaS (Game as a Service) dipendente soprattutto dal supporto a lungo termine, e quindi da aggiunte costanti di contenuti che stimolino i giocatori a continuare la propria avventura. Un'impresa non semplice come ha dimostrato Helldivers 2 che, a differenza di Palworld, nonostante gli update non ha mai visto i propri giocatori tornare ad aumentare, anzi, la tendenza alla diminuzione sembra quasi irreversibile.

Peraltro, è interessante notare che Palworld rappresenta ancora un titolo in early-access e la sviluppatrice ha già in cantiere nuovi contenuti come la modalità "Arena", la quale consentirà ai giocatori di scontrarsi in battaglie PvP esattamente come farebbero negli scontri tra Pokémon, naturalmente con bocche da fuoco e granate che caratterizzano il titolo di Pocketpair.