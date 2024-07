Helldivers 2 ha perso circa il 90% dei giocatori su PC: cosa sta succedendo?

Helldivers 2 è stato il gioco di PlayStation venduto più velocemente su PC: milioni di copie distribuite, ma è un GaaS che non riesce a mantenere i propri giocatori . In quasi 6 mesi, il titolo live service ha perso circa il 90% dei giocatori su Steam.

Stando agli ultimi dati riportati da SteamDB, Helldivers 2 ha perso circa il 90% dei giocatori su Steam rispetto al periodo di lancio. E no, non si tratta di una situazione legata a qualche particolare evento, ma di una tendenza che prosegue ormai da mesi.

Helldivers 2 ha rappresentato il gioco venduto più velocemente per PlayStation. Indubbiamente il rilascio in contemporanea su PlayStation 5 e PC ha contribuito al successo, ma va anche riconosciuto che il titolo è stato ampiamente apprezzato da entrambe le community: nella seconda settimana dall’uscita, il titolo su Steam ha raggiunto un picco di 458.709 giocatori online simultaneamente.

Tuttavia, nell’ultima settimana, il picco registrato da SteamDB è stato di soli 44.938 giocatori, con una tendenza al calo sin dall’uscita che sembra non voglia arrestarsi. Come si può notare dal grafico, l’utenza è progressivamente diminuita su PC. Si tratta di un andamento piuttosto preoccupante per il genere a cui il gioco appartiene.

Nel caso dei titoli single player, questo tipo di grafico sarebbe apparso quasi naturale. Un esempio lampante ne sono i giochi di Bethesda e in particolare la sua ultima opera, Starfield, che ha perso il 90% dei giocatori in ancora meno tempo. Tuttavia, Helldivers 2 è un GaaS (Game-as-a-Service) che viene costantemente ampliato con nuovi contenuti.

Eppure, i numerosi aggiornamenti rilasciati da Arrowhead non sono sufficienti né a invogliare i giocatori a tornare sul gioco in massa, né a convincere coloro che continuano a giocarci a rimanere attivi. In sintesi, pare che Helldivers 2 stia disattendendo le aspettative di Sony: mantenere vivo l’interesse sul lungo termine.

Una delle ragioni è stata senza dubbio l’obbligo di un account PSN per accedere al gioco. Considerando che in 117 PlayStation Network non è disponibile, inevitabilmente l’interesse in questi mercati è letteralmente crollato, nonostante la società abbia fatto marcia indietro poco dopo.

Come premesso, questa flessione al momento sembra affliggere solo la versione PC. La maggior parte dei giocatori, come si può immaginare, accede al gioco da PlayStation, ma non conosciamo esattamente i numeri ottenuti dall’ammiraglia Sony. Sta di fatto che il gioco avrebbe dovuto fare da ponte per conquistare i giocatori della "Master Race" ma, a quanto pare, non ha ottenuto il risultato sperato.