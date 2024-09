Palworld sbarca su PS5, ma non in Giappone per via della causa con Nintendo

La versione PS5 di Palworld è stata annunciata allo State of Play, con debutto immediato, ma c'è un però: non è disponibile in Giappone, dove Nintendo ha citato in giudizio Pocketpair per la violazione di brevetti.

Lo State of Play delle scorse ore ha regalato la conferma del debutto immediato di Palworld su PS5. La notizia era nell'aria da tempo, dopo l'uscita su PC e Xbox, ma molti si chiedevano se Pocketpair avrebbe tirato dritto dopo la causa intentata da Nintendo e The Pokémon Company. La risposta è sì, ma con un piccolo asterisco: Palworld per PS5 non sarà venduto in Giappone, almeno non subito.

L'account locale del gioco riporta, secondo i sistemi di traduzione automatica, che la data di uscita in Giappone "non è ancora stata decisa", senza entrare nei dettagli del motivo. Non ci vuole molto a fare 2+2. È chiaro che gli avvocati - e Sony, probabilmente - hanno consigliato a Pocketpair di bloccare il lancio a casa di Nintendo, dove l'IP è stata registrata.

Al momento, Pocketpair non ha condiviso altre informazioni sulla denuncia, ma sembra che una delle proprietà intellettuali al centro della disputa riguardi il modo in cui i personaggi lanciano le sfere per catturare i mostri, troppo simile a come gli allenatori di Pokémon lanciano le Pokéball.