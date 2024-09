Nintendo e The Pokémon Company hanno fatto causa al creatore di Palworld, Pocketpair

Nintendo e The Pokémon Company hanno intentato una causa per violazione di brevetto contro Pocketpair a Tokyo. Al centro della vicenda c'è Palworld, il "Pokémon con le pistole".

Nintendo e The Pokémon Company hanno denunciato Pocketpair, sviluppatore di Palworld, gioco i cui personaggi rimandano alle fattezze dei Pokémon, tanto che fu subito ribattezzato "Pokémon con le pistole".

Il titolo è un survival con protagonisti i Pals, ma le meccaniche di gioco sono totalmente differenti da quelle dei titoli della serie Pokémon. Si può scegliere di giocare come amico dei mostri conosciuti come "Pals" e combattere i bracconieri che cercano di ucciderli. Ma si possono anche uccidere e mangiare i Pals, farli combattere fino alla morte e persino venderli come schiavi.

In una breve dichiarazione pubblicata sul sito, Nintendo conferma di aver intentato una causa per violazione di brevetto presso un tribunale di Tokyo il 18 settembre. "Con questa causa chiediamo un'ingiunzione contro la violazione e un risarcimento danni, in quanto Palworld, gioco sviluppato e distribuito dall'imputato, viola molteplici diritti di brevetto", recita la nota.

Pubblicato originariamente a gennaio di quest'anno su PC e Xbox, anche su Xbox Game Pass, Palworld si è rivelato un successo, macinando ad esempio 8 milioni di copie in 6 giorni. Tutti si aspettavano una reazione simile da The Pokémon Company e Nintendo, tanto che sollecitata in merito la società aveva sostenuto tempo addietro che avrebbe indagato per proteggere la propria IP.

"Abbiamo ricevuto diverse richieste in merito al gioco di un'altra società rilasciato a gennaio 2024. Non abbiamo concesso alcuna licenza per l'uso della proprietà intellettuale o delle risorse relative ai Pokémon in quel gioco. Intendiamo indagare e adottare misure appropriate per affrontare eventuali violazioni del diritto sulla proprietà intellettuale relativa ai Pokémon. Continueremo ad amare e nutrire ogni singolo Pokémon e il suo mondo, e lavoreremo per riunire il mondo attraverso i Pokémon in futuro", disse la software house.

Molti s'interrogano sul motivo per cui Nintendo e The Pokémon Company abbiano deciso di portare Pocketpair in tribunale solo ora. Il successo di Palworld dopo i picchi iniziali è un po' scemato, ma il vociferato arrivo di una versione PS5 potrebbe aver innescato la contromossa delle due società nipponiche.

In casa Pocketpair per ora tutto tace, mentre Nintendo tuona: "Continueremo a intraprendere le azioni necessarie contro qualsiasi violazione dei nostri diritti di proprietà intellettuale, compreso il marchio Nintendo stesso, per proteggere le proprietà intellettuali a cui abbiamo duramente lavorato per affermarle nel corso degli anni".

Pocketpair in passato aveva affermato che il suo gioco era più simile ad Ark Survival Evolved e Vanaheim che a Pokémon. L'amministratore delegato della società, Takuro Mizobe, disse che Palworld aveva "superato le verifiche legali" e che non erano state intentate cause contro Pocketpair per il suo sviluppo.