New World: trailer rivela le date della beta aperta dell'MMO di Amazon

New World ha avuto una fase di beta chiusa molto positiva, a parte ovviamente il caso delle EVGA RTX 3090 andate distrutte. La struttura di gioco dell'MMO adesso sembra convincente e il titolo di Amazon è balzato al secondo posto della classifica dei "più desiderati su Steam", preceduto solamente da Dying Light Stay Human.

New World: finalmente un progetto videoludico di Amazon va bene!

Le cose vanno talmente bene che beta aperta e data di rilascio di New World sono molto più vicine nel tempo di quanto preventivato, come conferma il nuovo trailer che vedete in questa pagina. Mostrato per la prima volta in occasione della Opening Night della Gamescom, il trailer conferma che la data di rilascio della versione definitiva di New World è quella del 28 settembre. La beta aperta, invece, si terrà dal 9 e al 12 settembre.

Trattandosi di una beta aperta, tutti i giocatori potranno accedervi. New World è un MMO a mondo aperto in cui il giocatore veste i panni di un avventuriero naufragato sull'isola soprannaturale di Aeternum. Offre diverse opportunità di combattimento, raccolta e produzione di risorse tra la natura selvaggia e le rovine dell'isola. Inoltre, il giocatore può ricorrere a poteri soprannaturali o imbracciare armi letali in un sistema di combattimento senza classi in tempo reale. Potrà combattere da solo o in gruppi ristretti, ma anche in battaglie di massa in PvE o PvP.

New World sembra poter essere il primo gioco di successo della nuova etichetta di Amazon dedicata ai videogiochi. Dopo un paio di progetti cancellati e le alterne vicende di Crucible l'intero progetto videoludico di Amazon ha vacillato, e non poco. Nello specifico, Crucible è tornato in fase beta dopo aver raggiunto la release definitiva per via di una serie di problemi agli equilibri di gioco. Dopo che il numero di giocatori contemporanei è crollato a meno di 100, Amazon ha deciso di cancellare anche questo progetto.

Le cose dovrebbero andare diversamente per New World. Tenete d'occhio la pagina su Steam per ulteriori evoluzioni e per scaricare il client dell'MMO una volta che sarà disponibile.