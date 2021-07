New World: l'MMO di Amazon sta distruggendo le schede RTX 3090, letteralmente

I fortunati possessori di una GeForce RTX 3090 faranno bene a tenersi lontani da New World, almeno per il momento. Stando alle ultime segnalazioni, la versione Beta dell'MMORPG sviluppato da Amazon Games ha reso inutilizzabili le schede video high-end di alcuni giocatori. Un problema tanto grave quanto bizzarro, che rischia di tramutare un prodotto dal valore di oltre 1.600 euro - nel migliore dei casi - in inutile fermacarte.

New World: schede video fuse dopo la prova della Beta



L'allarme è stato lanciato poche ore fa su Reddit. Dopo aver provato ad avviare la Beta di New World sui PC dotati di GeForce RTX 3090, diversi utenti hanno visto la propria scheda video surriscaldarsi in maniera anomala, arrivando - in alcuni casi - a un punto di non ritorno.

ATTENTION:



Playing the New World beta on my EVGA 3090 has fried my graphics card completely. There are many accounts of this same thing happening with the same card with the same game.@TEAMEVGA @playnewworld @EVGA_JacobF



I just want to make sure this doesn't happen to others — Gladd (@Gladd) July 21, 2021

Il problema sembra riguardare diverse GPU, ma è in particolare la RTX 3090 costruita da EVGA a subire la sorte peggiore. Con New World, le schede del produttore americano rischiano di guastarsi all'istante, proprio com'è accaduto allo youtuber Gladd. "Giocare a New World sulla mia EVGA 3090 ha completamente fritto la scheda video", ha dichiarato il content creator, spiegando che lo stesso incidente è stato segnalato da altri giocatori.

Gli utenti hanno dovuto contattare EVGA e gli altri produttori di hardware nel tentativo di sostituire la scheda compromessa. Per quanto riguarda Amazon Games, gli sviluppatori di New World non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito al problema. Fino all'eventuale rilascio di una patch correttiva, si raccomanda di non avviare la Beta dell'MMO, soprattutto se si è in possesso della GeForce RTX 3090 menzionata poco fa.

Ricordiamo che New World sarà disponibile su PC dal prossimo 31 agosto, mentre la versione Beta è già accessibile per i giocatori che hanno prenotato il gioco. Ci auguriamo che i problemi di surriscaldamento vengano risolti in tempi brevi; in caso contrario, per la divisione gaming di Amazon sarà l'ennesimo di una lunga serie di fallimenti.