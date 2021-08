Halo Infinite, svelati i requisiti di sistema: su PC si consiglia una GeForce RTX 2070

Alla Gamescom 2021, Microsoft ha annunciato la data di uscita ufficiale di Halo Infinite: il nuovo capitolo della saga di Master Chief sarà disponibile dall'8 dicembre 2021 su console e PC. Su quest'ultima piattaforma i giocatori avranno accesso a una maggiore personalizzazione dei settaggi grafici e a funzionalità aggiuntive, come il supporto ai monitor widescreen, il ridimensionamento dinamico e la frequenza variabile dei fotogrammi (VRR).

Con l'annuncio della release date, Steam ha aggiornato la pagina dedicata a Halo Infinite svelando così i requisiti di sistema. Ve lo anticipiamo: sono molto esigenti.

Halo Infinite metterà a dura prova i PC dei giocatori

Quando è stato mostrato per la prima volta al pubblico, Halo Infinite è stato letteralmente deriso per il suo comparto grafico, ritenuto non all'altezza degli altri titoli tripla-A di ultima generazione. Da allora il team di 343 Industries si è impegnato per migliorare l'aspetto del suo first-person shooter e, alla fine, ha dimostrato di aver compiuto notevoli passi avanti.

Con questa premessa, scoprire che Halo Infinite sarà uno dei giochi più "pesanti" da far girare su PC ha un che di ironico. Non si tratta comunque di una buona notizia, soprattutto per quei numerosi giocatori che non vedono l'ora di mettere le mani sul multiplayer free-to-play di Infinite.

Gli utenti avranno bisogno di una buona scheda video - una GeForce GTX 1050 Ti di Nvidia o una RX 570 di AMD -, di un processore altrettanto performante e di almeno 8 GB di RAM. Per la migliore esperienza di gioco è invece consigliata una GPU di penultima generazione - una Nvidia GeForce RTX 2070 o una Radeon RX 5700 XT - e 16 GB di memoria RAM. In ogni caso, saranno necessari 50 GB di spazio libero per installare il gioco; dimensioni piuttosto esigue per un titolo del 2021, ma che potrebbero facilmente variare al day one, magari in presenza di una patch post-lancio.

Di seguito trovate l'elenco completo dei requisiti mostrati sulla pagina di Steam, dove si legge che Halo Infinite "offre la migliore esperienza su PC dell’intera serie Halo".

Requisiti minimi

Processore e Sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 RS3 x64

Processore: AMD FX-8370 o Intel i5-4440

o Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD RX 570 o Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

o DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Processore e Sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 19H2 x64

Processore: AMD Ryzen 7 3700X o Intel i7-9700k

o Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 5700 XT o Nvidia GeForce RTX 2070

o DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.