Halo Infinite: data di uscita e una Xbox Series X in edizione limitata

In occasione della Gamescom di Colonia, Microsoft ha dedicato una nuova presentazione al suo attesissimo Halo Infinite, con tanto di trailer in CGI per la prima stagione del Multiplayer. L'annuncio più importante riguarda però la data di uscita del gioco: sì, il lancio di Infinite avverrà entro la fine dell'anno e sarà accompagnato da un'esclusiva Xbox Series X in edizione limitata e da uno strepitoso controller wireless Xbox Elite Series 2. Ecco tutte le novità dall'evento tedesco.

Halo Infinite: a dicembre sulle console Xbox e su PC

Dalla sorprendente Opening Night Live organizzata da Geoff Keighley ci saremmo aspettati un filmato dedicato alla campagna di Halo Infinite, ma l'unico trailer presentato da Microsoft riguarda invece il comparto multigiocatore. Ecco dunque che fa la sua comparsa la Comandante Agryna, personaggio che accoglierà tutte le reclute che prenderanno parte alla Season One del Multiplayer. Al termine dello spettacolare filmato in CGI appare per la prima volta una data di uscita.

Come confermato dal team di 343 Industries, Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre 2021. A partire dal day one, il nuovo capitolo della serie fantascientifica potrà essere riscattato da tutti gli utenti abbonati a Xbox Game Pass, senza alcun costo aggiuntivo. Le piattaforme compatibili, ricordiamo, sono Xbox One, Xbox Series X, Series S e PC (Windows 10). Infinite potrà essere riprodotto anche in streaming su console, PC e smartphone, con il pieno supporto a xCloud.

Le novità per Halo Infinite non terminano qui. La nuova avventura di Master Chief debutterà con una Xbox Series X Limited Edition che celebra i 20 anni della serie, inaugurata da Bungie con l'intramontabile Combat Evolved: era il 14 novembre 2021. L'ammiraglia next-gen di Redmond sfoggia un design personalizzato, con un condotto vulcanico blu ispirato a Cortana e le stelle in rilievo, come quelle presenti sulla superficie di Zeta Halo. Nel bundle troviamo anche un Xbox Wireless Controller in edizione limitata e un codice con cui riscattare una copia di Halo Infinite.

La Limited Edition dedicata a Xbox Series X e al nuovo capitolo di Halo verrà venduta al prezzo consigliato di 549 euro e sarà disponibile dal prossimo 15 novembre.

Microsoft ha inoltre svelato un nuovo controller wireless della gamma Xbox Elite Series 2, anch'esso a tema Halo Infinite. La periferica, progettata per i giocatori più esigenti, si distingue per la presenza di levette a tensione regolabile, grilletti più corti e un'impugnatura gommata, per un grip solido e confortevole; offre inoltre un'ampia personalizzazione dei comandi, con la mappatura completa dei pulsanti frontali e posteriori. Questa Limited Edition richiama i colori della corazza di Master Chief, con l'iconico verde militare che riveste l'intera superficie frontale e le leve analogiche.

Come la Xbox Series X a tema Infinite, anche il controller Xbox Elite Series 2 debutterà il 15 novembre 2021. In questo caso, il prezzo segnalato da Microsoft è di 199 euro.