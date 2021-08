Saints Row, il reboot annunciato alla Gamescom 2021: a febbraio su console e PC

La Opening Night Live della Gamescom 2021 ha portato numerosi nuovi annunci, tra cui quello di Saints Row, reboot dell'omonimo action free roaming sviluppato da Volition e pubblicato da Koch Media. Durante l'evento inaugurativo della kermesse teutonica, organizzato e supervisionato da Geoff Keighley, abbiamo dato uno sguardo allo spettacolare trailer in CGI che ci presenta i protagonisti della nuova avventura e l'inedita ambientazione di Santo Ileso.

Saints Row: il titolo di Volition arriverà il 25 febbraio 2022



Tra pochi mesi i fan di Saints Row potranno vivere una nuova, folle avventura con l'ambizioso reboot realizzato per le piattaforme di ultima e penultima generazione. Il team di Volition promette il mondo di gioco più grande e complesso mai realizzato per il franchise, così come meccaniche di gameplay inedite e un ampio supporto al gioco cooperativo.

"In un mondo in cui il crimine dilaga e in cui fazioni di fuorilegge combattono per la supremazia, un gruppo di giovani intraprende un'avventura illegale per giungere in cima partendo da zero". Saints Row ci catapulterà nella città immaginaria di Santo Ileso, situata nel cuore del sudovest degli Stati Uniti. Qui i giocatori formeranno e guideranno la banda dei Saints, con il supporto dei nostri alleati: tra i personaggi presentati nel trailer ci sono Neenah, Kevin e Eli. "Insieme affronterete i Panteros, gli Idols e la Marshall, costruirete il vostro impero per le strade di Santo Ileso e vi batterete per dominare la città", così recita la descrizione ufficiale del gioco.

Proprio come negli episodi della serie originale si sparerà all'impazzata e si guideranno bolidi di ogni tipo. Nel reboot avremo anche accesso a un ricco e inedito sistema di personalizzazione, grazie al quale potremo modificare l'aspetto del nostro alter ego, le bocche da fuoco che impugneremo e anche i veicoli che guideremo tra le strade di Santo Ileso. Per quanto concerne la suddetta formula co-op, Volition parla di una modalità drop-in/drop-out che, in parole povere, consentirà ai giocatori di unirsi alle partite degli altri utenti in qualsiasi momento.

Come annunciato da Koch Media, Saints Row sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC (Epic Games Store).