Crucible non ce l'ha fatta: Amazon cancella il suo sfortunato sparatutto

È ufficiale: Crucible chiuderà i battenti. Dopo i premi segni di cedimento, lo sparatutto sviluppato da Relentless era stato 'retrocesso' a una fase di Closed Beta, ma a poco sarebbero serviti i disperati piani di recupero. Il primo sparatutto competitivo di Amazon Game Studios cesserà di esistere dal mese di novembre, abbandonando così i pochi giocatori che gli avevano dato una chance. Il team di sviluppo lavorerà sugli altri progetti targati Amazon, primo fra tutti l'ambizioso MMO New World.

Addio a Crucible: pochi giocatori, troppi problemi



Quello di Crucible rappresenta senz'altro uno dei casi più curiosi della recente storia videoludica. Parliamo di uno sparatutto in terza persona con una marcata componente strategica, con elementi di gioco tratti dai cosiddetti hero shooter (Overwatch) e dai MOBA più popolari (League of Legends). Il titolo di Relentless Studios avrebbe potuto conquistare migliaia di giocatori, ma presentava numerosi difetti che difficilmente passavano inosservati.

Le sue grandi mappe risultavano fin troppo dispersive per permettere ai giocatori di riunirsi con i propri compagni di squadra e di individuare gli eventuali obiettivi; compiti resi ancora più difficili dall'assenza di un sistema di comunicazione, consistente in una chat testuale o vocale, o di un sistema di ping visivo.

Le tre modalità di gioco disponibili non avevano convinto a pieno gli utenti, al punto da spingere gli sviluppatori ad adottare un'unica game mode, ma ciò non è bastato ad arginare i danni.

Relentless diffonde così il suo ultimo comunicato: dopo aver valutato attentamente il feedback ricevuto dagli utenti in questi ultimi mesi, il team ha deciso di interrompere lo sviluppo di Crucible. "Apprezziamo molto il modo in cui i nostri fan hanno supportato i nostri sforzi ed è stato bello vedere le vostre reazioni ai cambiamenti che abbiamo apportato in questi ultimi mesi, ma alla fine non siamo riusciti a inquadrare un futuro salutare e sostenibile per Crucible".

Le ultime settimane di Crucible vedranno un playtest finale e una celebrazione dedicata alla community, dopodiché Relentless procederà con la disattivazione del matchmaking. Sarà ancora possibile giocare all'interno delle partite personalizzate, ma solo fino al 9 novembre 2020 (alle ore 21), giorno in cui verranno chiusi i server.

Come dichiarato dagli stessi sviluppatori, il team di Crucible contribuirà allo sviluppo di New World - ambizioso MMORPG in arrivo nel 2021 - e ai futuri progetti di Amazon Game Studios.