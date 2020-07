Crucible non si arrende: il gioco torna in Closed Beta

Abbiamo visto come Crucible, produzione di Amazon Game Studios, abbia deluso le aspettative del publisher e dello stesso pubblico: lo sparatutto ha visto una scarsa affluenza, sfiorando un picco massimo di 10.600 utenti su Steam e una media attuale di 356 giocatori.

Ciononostante, lo sviluppatore Relentless Studios non ha perso ancora la speranza. Crucible - disponibile dallo scorso 20 maggio - abbandonerà i negozi digitali per tornare in fase di Closed Beta, limitando l'accesso a una più ristretta cerchia di giocatori in attesa dell'agognato rilancio.

Crucible fa un passo indietro: miglioramenti in arrivo

L'annuncio arriva sul blog ufficiale di Crucible, dove il franchise lead Colin Johnson svela i prossimi piani per il suo sparatutto multiplayer, rivolgendosi ai giocatori con le seguenti parole:

"[...] Crucible passa alla Closed Beta. Continueremo a seguire la tabella di marcia che avevamo già definito e lavoreremo sulle mappe, sul combattimento e sul sistema di gioco per migliorare l'esperienza offerta dalla modalità Heart of the Hives, così come implementeremo altri miglioramenti basati sul vostro feedback su ciò di cui ha bisogno il gioco per prosperare".

Tutto questo come si traduce per gli attuali utenti di Crucible? Questi potranno continuare a giocare, 7 giorni su 7, accedendo direttamente alla Closed Beta del titolo di Relentless - e mantenendo tutti i progressi e gli oggetti sbloccati finora. Saranno i nuovi giocatori che non avranno tale possibilità, a meno che non decidano di registrarsi alla beta sul sito ufficiale di Crucible.

Come spiega lo stesso Colin Johnson nel suddetto comunicato, verrà costituito un "consiglio della community" che riunirà alcuni giocatori della Closed Beta per lavorare a stretto contatto con il team di sviluppo.

Insomma, Crucible avrà una seconda chance per riconquistare i sempre più esigenti fan degli sparatutto multiplayer. Seguiremo con attenzione eventuali aggiornamenti, in attesa di ricevere notizie incoraggianti da Relentless e dal publisher Amazon Game Studios.