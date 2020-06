Crucible: rimosse due delle tre modalità disponibili, il gioco di Amazon non convince

C'erano tante aspettative per l'ultimo gioco di Amazon Game Studios, soprattutto da parte dell'azienda stessa. Eppure, Crucible è stato accolto tiepidamente al pubblico e dalla critica, trovando il favore di poche migliaia di giocatori e inciampando in alcune magagne tecniche.

Arriva dunque l'annuncio di Relentless Studios, software house responsabile dello sviluppo di Crucible, che rimuoverà due delle tre modalità di gioco attualmente disponibili e prolungherà la Pre-Season. Il team ha inoltre preparato un importante update che arriverà nel corso di due fasi.

Crucible: alcuni contenuti rimossi, focus su Heart of the Hives



A poco più di due settimane dal lancio, Crucible non può essere definito un vero e proprio successo commerciale. I dati di Streamcharts parlano chiaro: lo sparatutto free-to-play ha registrato un picco massimo di 'soli' 10.600 giocatori, con una media attuale di 2.142 utenti connessi.

Numeri tutt'altro che entusiasmanti per Amazon Game Studios e, in particolare, per gli sviluppatori di Relentless Studios, che ha deciso di correre ai ripari. La scorsa settimana, il team statunitense aveva infatti dichiarato di aver ascoltato il feedback degli utenti e di aver già stilato dei piani per correggere le problematiche segnalate.

Per cominciare, due modalità di gioco verranno rimosse per consentire agli sviluppatori di migliorare la game mode più giocata dagli utenti di Crucible. A essere 'messe da parte' saranno Alpha Hunters e Harvester Command, mentre il focus si sposterà su Heart of the Hives, che verrà ulteriormente migliorata. Le due modalità rimosse saranno probabilmente reintrodotte in futuro.

Il motivo della rimozione è presto spiegato: "Concentrandoci su una sola modalità potremo affinare il design delle meccaniche di base senza i compromessi necessari per supportare tre game mode".

Il piano di Relentless Studios: ecco come cambierà Crucible

Come spiegano gli stessi developer, il nuovo percorso di Crucible prevede due diverse fasi.

In un primo momento, le migliorie apportate da Relentless riguarderanno la principale modalità di cui sopra (Heart of the Hives) e l'implementazione delle feature richieste dai giocatori, tra cui la chat vocale, un'opzione per chiedere la resa, un sistema per la gestione degli utenti 'AFK' e una sorta di mini-mappa. Novità in arrivo anche sul fronte tecnico, con miglioramenti inerenti al framerate, al feedback dei colpi inferti e ricevuti e al matchmaking.

Tra le priorità del team di sviluppo c'è anche un nuovo tipo di tutorial che insegnerà ai nuovi giocatori di Crucible ad apprendere facilmente le diverse meccaniche dello sparatutto.

Nella seconda fase programmata da Relentless ci sono ulteriori implementazioni e rifiniture che miglioreranno l'esperienza complessiva del gioco. Il lavoro principale che verrà svolto, tuttavia, dipenderà direttamente dal feedback fornito dagli utenti durante la prima fase, che verrà inaugurata nel corso dei prossimi giorni.

Mentre gli sviluppatori lavoreranno all'aggiornamento in questione, la prima stagione di contenuti di Crucible entra in una fase di 'standby'. La Pre-Season viene dunque prolungata e accompagnerà gli attuali giocatori del titolo free-to-play fino a data indefinita.