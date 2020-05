Crucible, il primo gioco di Amazon è free-to-play ed è disponibile su Steam

Attenzione anche alle offerte Amazon di oggi, venerdì 22 maggio!

Come da programma, Crucible, il primo gioco da Amazon Games Studios, è ora disponibile su Steam, dove può essere scaricato gratuitamente.

Crucible è shooter multiplayer a squadre ambientato in uno scenario di fantascienza/fantasy. Il gioco è in sviluppo dal 2014 e ha subito nel corso del tempo varie riprogettazioni in termini di schema di gioco e caratteristiche principali. È sviluppato da Relentless Studios, una software house con sede a Seattle diretta da Louis Castle, veterano dell'industria dei videogiochi nonché fondatore di Westwood Studios e responsabile di titoli come Command & Conquer e Blade Runner.

Crucible permette di affrontare tre differenti modalità di gioco: Cuore degli Alveari, Cacciatore Alfa e Controllo dei Mietitori, con caratteristiche e regole differenti. Ci sono 10 personaggi con proprie abilità e armi, ed è possibile potenziare questi personaggi salendo di livello e sbloccando miglioramenti.

In Crucible, oltre a ritrovarsi faccia a faccia contro gli avversari, i giocatori dovranno adattarsi e superare le sfide che il pianeta riserverà. Con l'aiuto dei compagni di squadra, dovranno sconfiggere creature aliene, catturare obiettivi e dare la caccia agli avversari per conquistare la vittoria.

All'inizio della partita i giocatori si trovano in condizioni di parità, ma possono selezionare quali potenziamenti sbloccare quando saliranno di livello nel corso della partita. Grazie a questi potenziamenti, sarà possibile personalizzare lo stile di combattimento del cacciatore interpretato. L'Essenza è una strana sostanza dalle proprietà straordinarie nonché la causa di tutti i conflitti sorti sul pianeta Crucible. La si ottiene uccidendo gli avversari e le creature oppure controllando gli obiettivi. Accumulando l'Essenza, si sale di livello. Nei primi cinque livelli, si potranno sbloccare i potenziamenti pre-selezionati. Successivamente, ad ogni livello si otterrà più potere e salute. Un'altra componente importante è poi quella di sfruttare gli ambienti nelle proprie tattiche di attacco.

Altri dettagli si trovano su Amazon.

Requisiti di sistema

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit Processore: Intel i5-3570 or AMD FX-6300

Intel i5-3570 or AMD FX-6300 Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda video: GTX 660 or ATI Radeon HD 7850

GTX 660 or ATI Radeon HD 7850 DirectX: Versione 11

Versione 11 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Memoria: 15 GB di spazio disponibile

15 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: 7200 RPM HDD

Raccomandati