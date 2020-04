Amazon sta sviluppando la sua piattaforma di cloud gaming con il nome di Project Tempo

Amazon ha pianificato un enorme investimento per entrare nel mercato dei videogiochi, nello specifico con una piattaforma di cloud gaming che possa competere con Google Stadia. Prima del diffondersi della pandemia di Coronavirus, il lancio di quella che viene per ora conosciuta con il nome in codice di Project Tempo era previsto per quest'anno, ma adesso sembra essere posticipato al 2021.

Inizialmente Amazon prevedeva di lanciare Project Tempo e due titoli ad alto budget nel mese di maggio 2020, secondo un articolo pubblicato dal New York Times. Il primo titolo esclusivo per la piattaforma sarebbe dovuto essere Crucible, uno sparatutto ambientato in uno scenario di fantascienza/fantasy. Si tratta di uno shooter multiplayer a squadre, probabilmente in stile Overwatch. Il gioco è in sviluppo dal 2014 e ha subito nel corso del tempo varie riprogettazioni in termini di schema di gioco e caratteristiche principali. È sviluppato da Relentless Studios, una software house con sede a Seattle diretta da Louis Castle, veterano dell'industria dei videogiochi nonché fondatore di Westwood Studios e responsabile di titoli come Command & Conquer e Blade Runner.

Altro gioco nei piani di Amazon è New World, del quale abbiamo già sentito parlare. Si tratta di un MMO ambientato in un mondo fantasy che rappresenta una rivisitazione del diciassettesimo secolo. New World è in fase di sviluppo presso il team interno ad Amazon Game Studio di Orange County, costruito sulle fondamenta di Double Helix. Negli anni scorsi Amazon ha lavorato su un motore grafico proprietario, chiamato Lumberyard, a sua volta basato su CryEngine, su cui sono basati i suoi nuovi giochi.

"L'obiettivo di fondo è di prendere il meglio dell'offerta Amazon e di declinarlo al mondo dei videogiochi. È un progetto iniziato molto tempo fa perché serve molto lavoro per sviluppare giochi così complessi e per trasformare le procedure di lavoro tipiche di Amazon perché si adattino al mondo del gaming" ha detto Mike Frazzini, vice presidente della divisione di Amazon che si occupa di gaming.

Si tratta di un investimento dal valore di svariate centinaia di migliaia di dollari, culmine di diversi anni di studi e di lavoro. Attendiamo comunicazioni più chiare da Amazon circa le date di debutto del servizio. Intanto, è possibile pre-ordinare New World per prenotare l'accesso alla beta chiusa e ottenere l'amuleto di Isabella, l'emote Pugno contro pugno, gli stemmi della gilda e il titolo speciale "Spedizione uno". Secondo la pagina prodotto sarà disponibile il giorno lunedì 25 maggio 2020, alle ore 22.00 UTC. Si tratta di un codice Steam.