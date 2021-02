New World: Amazon ha rinviato il suo MMO per la terza volta

Chi attendeva con trepidazione il debutto di New World dovrà pazientare ancora un po' - qualche mese in più, per la precisione. Annunciato nell'autunno 2018, il gioco multiplayer di massa sarebbe dovuto uscire lo scorso 25 agosto, ma il suo lancio era stato posticipato a questa primavera.

Ormai prossimi alla stagione della rinascita, Amazon ha deciso di rinviare ancora una volta il suo MMO: sarà il 31 agosto 2021 il giorno di New World, o almeno si spera.

New World uscirà in estate: Closed Beta prevista per luglio



Tramite un post pubblicato sul blog ufficiale del gioco, Amazon Game Studios ha annunciato il nuovo rinvio di New World. Dopo aver invitato centinaia di giocatori a provare la versione Alpha dell'MMO, il team di sviluppo ha ricevuto i primi, preziosi feedback circa le meccaniche e i contenuti che meritano qualche attenzione in più.

I commenti dei giocatori hanno spinto gli sviluppatori a raffinare il sistema di combattimento e ad espandere il mondo di gioco con una maggiore varietà delle quest, un arsenale più vasto e ulteriori attività a cui prendere parte, tra cui la pesca.

"Abbiamo lavorato duramente su una serie di interessanti feature endgame che riteniamo sia importante includere al lancio", ha dichiarato il developer. "Queste feature non saranno pronte per il periodo primaverile che avevamo comunicato (per il lancio)". Con questa premessa, Amazon ha confermato che New World sarà disponibile dal prossimo 31 agosto.

Gli sviluppatori guadagnano un paio di mesi di lavoro aggiuntivo, più che preziosi per un progetto di queste dimensioni: il tempo extra consentirà al team di New World "di aggiungere questi grandi miglioramenti e di perfezionare l'intero gioco prima di aprire le coste di Aeternum al mondo".

I test della versione Alpha proseguiranno nei prossimi mesi e, a partire dal 30 marzo, accoglieranno anche i giocatori europei. Prima del lancio fissato per agosto, tuttavia, ci sarà una fase di Closed Beta indirizzata agli utenti che hanno preordinato il gioco: è prevista per il 20 luglio 2021.

Dopo i "flop" rappresentati da Crucible e dai vari progetti cancellati, l'ultima decisione di Amazon Game Studios non ci sorprende. La compagnia ha chiaramente intenzione di evitare di commettere altri errori, concedendosi il tempo necessario per sfornare una produzione che non deluda (nuovamente) le aspettative dei giocatori. Ricordiamo, del resto, che lo stesso team di Relentless Studios - autori del già citato Crucible - sta contribuendo allo sviluppo di New World, un ulteriore segnale dell'impegno che Amazon sta mettendo in campo per questo MMO.