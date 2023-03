Microsoft, l'Europa ha bisogno di più tempo per decidere su Activision Blizzard

La decisione della Commissione europea sull'acquisizione di Activision Blizzard (e King) da parte di Microsoft potrebbe richiedere tempi più lunghi del previsto. La casa di Redmond ha depositato nuovi documenti che, per essere esaminati, richiedono qualche settimana aggiuntiva. Nei carteggi Microsoft illustra le azioni volte a dissipare i dubbi dell'antitrust sul significato dell'acquisizione per la concorrenza sul mercato europeo.

Se quindi fino a poche ore fa la data ultima provvisoria per il benestare o meno all'acquisizione era fissata per il 25 aprile, adesso secondo Reuters è stata spostata al 22 maggio. I dettagli delle aperture fatte da Microsoft non sono stati resi pubblici, ma possiamo ipotizzare che probabilmente si tratta della raffica di accordi che Microsoft ha siglato con varie piattaforme di cloud gaming come GeForce NOW, Ubitus e Boosteroid, senza contare l'intesa con Nintendo.

A ogni modo, sembra che la Commissione europea sia incline ad avvallare l'acquisizione. Nelle scorse settimane vi sono state indiscrezioni in tal senso dopo gli accordi con Nintendo e NVIDIA, ma ora Reuters afferma che saranno comunque ascoltati concorrenti e clienti prima di giungere a una decisione.

Gli ostacoli più duri per Microsoft si chiamano FTC statunitense e CMA del Regno Unito, con la prima che ha avviato una causa per bloccare l'accordo e la seconda che ha avanzato molti dubbi, concentrandosi in particolare sul ruolo e il futuro di Call of Duty su Sony PlayStation, richiedendo a Microsoft un numero di concessioni sempre maggiore.