Addio a Lance Reddick, attore anche per gioco: l'abbiamo visto in Horizon, Quantum Break e Destiny

L'attore Lance Reddick è deceduto all'età di 60 anni. È stato ritrovato esanime nella mattinata di venerdì presso la sua casa di Studio City, quartiere di Los Angeles, per quelle che al momento sembrano cause naturali. Se il nome non vi dice nulla, l'immagine sicuramente vi riporterà alla mente il suo coinvolgimento in film come John Wick, ma anche in videogiochi come Horizon, Quantum Break e Destiny. In TV ha partecipato a serie come Fringe, The Wire, Bosch, ma anche a Resident Evil di Netflix.

Reddick era impegnato in questo periodo nella promozione di John Wick 4, in arrivo al cinema il 23 marzo. Come spesso accade, il mondo videoludico non è rimasto insensibile alla notizia e i giocatori di Destiny 2 hanno deciso di omaggiarlo. Nel titolo di Bungie aveva prestato la voce al comandante Zavala, attorno a cui i giocatori si sono riuniti in segno di rispetto. Un fulmine a ciel sereno che ha tirato fuori il meglio della community (una volta tanto).

Was playing Destiny 2 when the news of Lance Reddicks death came out. Bunch of players want to the tower and immediately kneel down near Zavala to pay respects….. pic.twitter.com/Jk7YFEhf4z — Trigger (@TriggerTriggy) March 17, 2023

Anche Guerrilla Games, la software house per cui Reddick ha ricoperto il ruolo di Sylens, un nomade Banuk presente in Horizon Forbidden West e Zero Dawn, ha deciso con un messaggio su Twitter di onorarne la scomparsa.

"Siamo incredibilmente onorati d'aver lavorato con te. Ci mancherai incredibilmente. Estendiamo le nostre più accorate condoglianze ai suoi cari. Riposa in pace, Lance", si legge nel messaggio.