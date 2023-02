Call of Duty sulle console Nintendo per 10 anni grazie a un accordo con Microsoft

Si torna a parlare di Xbox e Call of Duty, franchise che prossimamente potrebbe finire sotto la gestione diretta di Microsoft grazie all'acquisizione di Activision Blizzard. Un accordo su cui l'antitrust britannica ha recentemente espresso dubbi significativi, al punto da definire l'operazione 'dannosa' per i giocatori del Regno Unito. Oggi arriva però una notizia incoraggiante dalla casa di Redmond: la società ha siglato un'ambiziosa partnership con Nintendo.

La collaborazione riguarda per l'appunto COD e il suo futuro sulle piattaforme del colosso di Kyoto: per i prossimi 10 anni, il popolare sparatutto arriverà su Switch e altre piattaforme Nintendo nell'esatto momento in cui sarà disponibile su Xbox e PlayStation.

COD: ufficiale l'accordo per portare il franchise su Nintendo

L'annuncio diramato oggi da Microsoft non è altro che la conferma di quanto promesso da Phil Spencer lo scorso dicembre. Al tempo, il capo della divisione Xbox aveva garantito che, nel caso la sua compagnia avrebbe fatto in modo che Call of Duty restasse una serie multipiattaforma, almeno per i 10 anni a venire. Questo, naturalmente, se l'acquisizione di Activision Blizzard venisse approvata in maniera definitiva dalle istituzioni di antitrust.

La dichiarazione di Spencer riguardava in maniera particolare le community di Nintendo e Steam, dal momento che Sony aveva respinto l'offerta. Questa mattina, tramite un comunicato del vice chair e presidente di Microsoft Brad Smith, è stato ufficializzato l'accordo che coinvolge la società americana e quella giapponese: "Microsoft e Nintendo hanno negoziato e firmato un accordo vincolante di 10 anni per portare Call of Duty ai giocatori Nintendo - lo stesso giorno di Xbox, con le stesse feature e con i medesimi contenuti - affinché possano vivere COD proprio come fanno gli utenti Xbox e PlayStation", si legge nella lettera condivisa su Twitter.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023

L'accordo prevede la pubblicazione simultanea dei giochi della serie Call of Duty sulle piattaforme di Microsoft e Nintendo - al 'day one', insomma. Volendo poi alleviare i timori circa la possibile natura anticoncorrenziale di questa strategia, nel comunicato viene ribadito che Microsoft si impegna a "fornire un accesso equo a lungo termine a Call of Duty su altre piattaforme di gioco, offrendo più scelta a più giocatori e maggiore competizione sul mercato videoludico". Di fatto, Microsoft ha nuovamente esteso l'offerta a Sony, anche se in via indiretta.

Quest'ultima dichiarazione arriva con un tempismo non indifferente dal momento che, proprio questa settimana, Microsoft comparirà davanti al tribunale della Commissione europea per difendersi dalle accuse dei regolari e calmare eventuali preoccupazioni.