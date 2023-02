Microsoft si è 'comprata' NVIDIA: giochi Xbox PC su GeForce NOW per avere sostegno nell'acquisizione di Activision Blizzard

Non solo l'accordo con Nintendo, Microsoft e NVIDIA hanno annunciato una partnership di 10 anni che porterà i giochi Xbox destinati al settore PC sul servizio di cloud gaming GeForce NOW di NVIDIA. Quest'ultimo, forte di oltre 25 milioni di utenti in oltre 100 Paesi, migliora di anno in anno e recentemente ha guadagnato il profilo RTX 4080, che abbiamo provato.

L'accordo consentirà ai giocatori di riprodurre in streaming i titoli Xbox PC da GeForce NOW verso PC, macOS, Chromebook, smartphone e altri dispositivi. Permetterà inoltre ai titoli per PC di Activision Blizzard, come Call of Duty, di essere giocati in streaming su GeForce NOW dopo la chiusura dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft. Come sempre, i giochi andranno acquistati singolarmente nelle piattaforme compatibili, l'intesa tra le due società riguarda semplicemente i diritti di streaming.

"Xbox rimane impegnata a offrire alle persone più scelta e trovare modi per espandere il modo in cui le persone giocano", ha affermato Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming. "Questa partnership aiuterà a far crescere il catalogo di titoli di NVIDIA per includere giochi come Call of Duty, offrendo allo stesso tempo agli sviluppatori più modi per offrire titoli in streaming. Siamo entusiasti di offrire ai giocatori più modi per giocare ai giochi che amano".

"La combinazione del catalogo incredibilmente ricco di giochi first party di Xbox con le capacità di streaming ad alte prestazioni di GeForce NOW trasformerà il cloud gaming in un'offerta mainstream che attrarrà i giocatori a tutti i livelli di interesse ed esperienza", ha affermato Jeff Fisher, vicepresidente senior di GeForce presso NVIDIA. "Grazie a questa partnership, molti dei titoli più famosi al mondo saranno ora disponibili dal cloud con un solo clic, giocabili da milioni di giocatori in più".

L'intesa permette a Microsoft di risolvere le preoccupazioni di NVIDIA riguardo l'acquisizione di Activision Blizzard e di ottenerne il pieno supporto nel processo di approvazione presso gli enti che ne stanno analizzando l'impatto sulla concorrenza e il mercato.

We have signed a 10 year agreement with NVIDIA that will allow GeForce NOW players to stream Xbox PC games as well as Activision Blizzard PC titles, including COD, following the acquisition. We´re committed to bringing more games to more people – however they choose to play. — Phil Spencer (@XboxP3) February 21, 2023

Microsoft e NVIDIA promettono di iniziare a lavorare immediatamente per integrare i giochi per Xbox PC in GeForce NOW, in modo che i membri di GeForce NOW possano riprodurre in streaming i giochi per PC che acquistano nel Windows Store, inclusi i titoli di partner di terze parti in cui l'editore ha concesso i diritti di streaming a NVIDIA. Anche i giochi per Xbox PC attualmente disponibili in negozi di terze parti come Steam o Epic Games Store potranno essere riprodotti in streaming tramite GeForce NOW.