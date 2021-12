Il creatore di Call of Duty al vertice di Battlefield, terremoto in casa EA

Vince Zampella è il nuovo direttore del franchise Battlefield, secondo gli ultimi annunci di Electronic Arts. Un fatto altamente curioso, se si considera che Zampella è stato il fondatore di Infinity Ward e che è considerato come il creatore di Call of Duty, storicamente la serie rivale di Battlefield.

Il creatore di Call of Duty ora dirige Battlefield

In seguito al difficoltoso lancio di Battlefield 2042, è stato infatti allontanato il General Manager di DICE, Oskar Gabrielson, e a Zampella conferito l'incarico di guidare la transizione di Battlefield verso un approccio completamente nuovo. Non si tratterà più di singoli giochi ma di un universo interconnesso.

Zampella non è l'unica figura illustre a far parte del progetto. A occuparsi di Battlefield troveremo anche Marcus Lehto, co-creatore della saga di Halo, e Ripple Effect, la software house che ha curato la modalità Portal di Battlefield 2042, uno degli aspetti più elogiati dell'ultima produzione. "La sua visione e le sue capacità permetteranno a Battlefield di eccellere come mai prima d'ora. Nessuno conosce gli sparatutto e i live service meglio di Vince" dicono di Zampella in EA.

Di Zampella resterà memorabile la diatriba legale con Activision (depositaria del marchio Call of Duty) nata sul mancato pagamento di royalties e che portò al licenziamento dello stesso Zampella e del socio Jason West. Dopo anni di accuse reciproche e passaggi in aula, le parti raggiunsero un accordo i cui termini sono rimasti confidenziali. Ma Zampella e West non hanno potuto più lavorare su Call of Duty. Zampella ha successivamente fondato Respawn Entertainment e dato i natali a Titanfall e ad Apex Legends.

Naturalmente la promozione di Zampella è dovuta al successo riscosso da Apex Legends, un titolo di genere Battle Royale per certi versi simile a Fortnite. Zampella guiderà anche il debutto sia di Apex Legends che di Battlefield sui dispositivi mobile. Quanto a Gabrielson, un veterano di Battlefield che ha lavorato sulla serie sin da Battlefield 3, il suo futuro nel mondo dei videogiochi è esterno rispetto a Electronic Arts. Rebecka Coutaz prenderà il posto di Gabrielson come General Manager.

Per supportare il nuovo progetto di universo interconnesso, Zampella si servirà di un nuovo team con sede a Seattle, come ha rivelato lo stesso Zampella in un'intervista a Gamespot, mentre Ripple Effect è già al lavoro su una nuova esperienza interna a Battlefield 2042. Quanto a Letho, gli sarà affidato un nuovo team di sviluppo che si occuperà specificamente della parte narrativa/cinematografica di Battlefield.

Il terremoto in DICE avviene dopo il lancio di Battlefield 2042, la cui esperienza multiplayer è minata da diversi bug: tre major update sono stati rilasciati in rapida successione per cercare di ovviare ai problemi. Il numero di giocatori di Battlefield 2042 su Steam, inoltre, si è ridotto del 70% dal momento del lancio, avvenuto poco meno di un mese fa.