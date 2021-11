Battlefield 2042 criticatissimo dai giocatori, ma c'è chi lo difende

Battlefield 2042 è stato affossato dalle critiche dei videogiocatori. Sulle oltre 40 mila recensioni pubblicate finora su Steam, oltre 30 mila hanno il sapore di una bocciatura senza appello. "Sono fan della serie da lungo tempo, ma questo é un insulto alla community, è un'alpha che costa dai 60 euro in su. E vi garantisco che mi fa male scrivere una cosa del genere", scrive un appassionato.

"Ho giocato a tutti i giochi di Battlefield per PC dall'originale BF1942 e posso dire con certezza che questo è il peggiore in assoluto nella serie fino ad oggi. I problemi sono infiniti", ha aggiunto un altro giocatore. La patch pubblicata prima del lancio non ha risolto tutti i bug emersi durante i beta test, ma nel corso del mese prossimo o poco più dovrebbero arrivare altri due update.

Oltre a molteplici problemi legati ai server e l'assenza della campagna, c'è chi lamenta la scarsità di armi e un loro bilanciamento assente, altri criticano la pochezza delle modalità e l'assenza delle classi. "Quando prendi una serie come Battlefield e sbagli letteralmente tutto. Suono, dimensioni e design delle mappe, armi, veicoli, controlli, test alpha, sviluppo frettoloso, distribuzione errata del budget. Letteralmente un pugno in faccia ai fan della serie. Ovviamente venduto a prezzo pieno", scrive un giocatore.

Non tutti però sono rimasti delusi. "Rispetto agli ultimi titoli della serie che mi avevano abbastanza deluso, questo Battlefield mi ha dato ottime impressioni, soprattutto a livello di gameplay, sia giocando le mappe nuove che quelle aggiornate da Bad Company 2. Restano da correggere alcuni bug ma sono speranzoso, dato che già rispetto alla Open Beta la situazione è migliorata drasticamente. Mancano invece delle cose che spero vengano aggiunte quanto prima, tipo la classifica della partita, chat vocale... graficamente è impeccabile, spero venga migliorata l'ottimizzazione soprattutto dal lato della CPU".

Un altro giocatore chiede tempo: "Come tutti i fan di BF sanno, DICE non è nuova a questo genere di inizi; non ricordo un singolo Battlefield che all'uscita fosse meraviglioso, forse solo BF1. Questo gioco è, per molti versi, simile a BF4 e diciamolo, ci sono voluti ben 6 mesi per fare in modo che quel gioco diventasse accettabile. Dopo aver aspettato tanto, il gioco non è solo diventato accettabile, ma persino un autentico capolavoro, tanto che addirittura adesso in molti ci giocano".

Infine, uno chiosa in modo netto: "Credo che il difetto di Battlefield 2042 sia la community stessa. Questo non è COD, questo è Battlefield mettetevelo nella zucca".