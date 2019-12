I migliori videogiochi del 2019 scelti dai lettori: vota il tuo preferito

Anche quest'anno Hardware Upgrade proporrà una classifica dei migliori dieci videogiochi rilasciati negli ultimi 12 mesi. Saranno i lettori a stabilire la classifica definitiva: si vota tramite il forum di Hardware Upgrade a questo indirizzo.

Fanno parte del sondaggio tutti i giochi per i formati PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch pubblicati in Italia nell’arco temporale che va dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Abbiamo escluso i remake, le espansioni e i titoli che si aggiornano di anno in anno. Hardware Upgrade propone una lista di 30 candidati tra i quali scegliere il gioco dell’anno con l’obiettivo di stilare una classifica finale di 10 giochi.

Ricordiamo che è proibito votare per più di una volta e che le preferenze che risultano doppie rispetto al voto espresso inizialmente saranno escluse dal conteggio finale.

Dal 2006 Hardware Upgrade propone la classifica dei migliori dieci videogiochi dell'anno. Ecco i precedenti vincitori:

2006: Gears of War

2007: Call of Duty 4 Modern Warfare

2008: Fallout 3

2009: Dragon Age Origins

2010: Mass Effect 2

2011: The Elder Scrolls V Skyrim

2012: Far Cry 3

2013: Grand Theft Auto V

2014: Dragon Age Inquisition

2015: The Witcher 3 Wild Hunt

2016: Battlefield 1 / Dark Souls 3

2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2018: Red Dead Redemption 2

Cosa state aspettando? Votate il vostro gioco preferito qui!