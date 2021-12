Halo, la serie TV: vediamo Master Chief in carne e ossa nel primo trailer

Sono passati circa otto anni dal primo reveal di Halo, la serie TV ispirata all'omonimo videogioco fantascientifico creato da Bungie. Come annunciato lo scorso febbraio, l'adattamento televisivo prodotto dagli Xbox Entertainment Studios - con l'esclusiva collaborazione del regista Steven Spielberg - verrà distribuito da Paramount in formato streaming.

Oggi possiamo finalmente vedere Master Chief in azione nello show che lo ritrae protagonista. In occasione dei The Game Awards 2021, infatti, Microsoft e Paramount hanno mostrato il primo trailer 'first look' della serie televisiva. Le prime impressioni? Assolutamente positive.

Il primo trailer della serie live action di Halo

Ambientata nel 26° secolo, la serie di Halo riprenderà gli eventi narrati per la prima volta nel 2001, anno in cui Halo: Combat Evolved sbarcava sulla prima Xbox con l'obiettivo di conquistare i fan dei first-person shooter, e non solo. Lo storico franchise inaugurato da Bungie è uno dei nomi più altisonanti del mondo videoludico e con il più recente Infinite, sviluppato da 343 Industries, è finalmente tornato alla ribalta con una storia degna del nome che porta.

A indossare la corazza MJOLNIR di Master Chief troveremo l'attore statunitense Pablo Schreiber, noto per aver lavorato alle serie cult The Wire, Law & Order: Special Victims Unit e American Gods. Al suo fianco, Natascha McElhone (The Truman Show, Californication) interpreterà la Dott.ssa Halsey, madre del progetto SPARTAN-II, mentre Jen Taylor riprenderà il ruolo di Cortana, l'inseparabile IA di John-117 - doppiata proprio dalla Taylor nei giochi originali.

Nello show compariranno altri personaggi provenienti dalla serie videoludica e dai romanzi dell'universo di Halo. Tra i ruoli confermati da Paramount troviamo quello del supersoldato Soren-066, qui interpretato dall'attore Bokeem Woodbine (Ghostbusters: Legacy).

Ricordiamo che la serie live action di Halo verrà trasmessa esclusivamente su Paramount+ nel 2022. Nello stesso anno, la piattaforma streaming arriverà anche in Italia grazie a un accordo di distribuzione siglato con Sky. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.