Halo 3 su PC: dal 14 luglio arricchisce la Master Chief Collection

343 Industries ha lavorato con Splash Damage per portare i vari capitoli di Halo nella The Master Chief Collection per PC. Adesso, dopo un periodo di test, ci viene fatto sapere che la versione definitiva di Halo 3 per PC sarà disponibile dal prossimo 14 luglio. Insieme all'annuncio anche un "release trailer".

Fa parte del rilascio anche Halo 3: ODST, e permetterà di giocare su PC la popolare modalità multiplayer Firefight. E dopo approderà su PC anche Halo 4, come capitolo conclusivo della Master Chief Collection.

Halo Reach ha rappresentato il primo rilascio della Halo: The Master Chief Collection e, dopo Combat Evolved, è stato seguito seguito da Halo 2, in attesa del rilascio di Halo Infinite previsto entro la fine dell'anno.

La Master Chief Collection si sta velocemente popolando di giochi della serie Halo, per la felicità di tutti gli appassionati che amano giocarla su PC alle alte risoluzioni e con frame rate sbloccato. I giocatori possono scegliere se acquistare i singoli contenuti o l'intera Master Chief Collection, che ovviamente rappresenta la soluzione economica più conveniente qualora si avesse interesse a giocare tutti gli Halo.