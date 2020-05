Halo 2 per PC in arrivo la prossima settimana, in 4K e frame rate sbloccato

Halo 2 Anniversary per PC sarà disponibile dalla giornata del 12 maggio, secondo una recente conferma di 343 Industries. Farà parte della Master Chief Collection che ha già visto i rilasci di Halo Reach e di Halo Combat Evolved, quest'ultimo disponibile da inizio marzo.

La Master Chief Collection si sta velocemente popolando di giochi della serie Halo, per la felicità di tutti gli appassionati che amano giocarla su PC alle alte risoluzioni e con frame rate sbloccato. Il beta test di Halo 2 per PC è iniziato da poche settimane e già 343 Industries pensa alla versione definitiva, che sarà raggiungibile tramite Steam, Microsoft Store e Xbox Game Pass.

Si tratta di un porting di Halo 2 Anniversary, rilasciato su Xbox nel 2014. Tra gli altri miglioramenti, texture in alta risoluzione e supporto alle risoluzioni 21:9 ultra-wide per la migliore esperienza di gioco single player, con una campagna decisamente più difficile rispetto a quelle dei giochi moderni, e multiplayer. In quest'ultimo caso, gli appassionati troveranno 7 mappe classiche riviste con texture e risorse grafiche moderne.