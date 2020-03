Halo: ritorno di un classico, rimasterizzato per il PC

Halo: Combat Evolved Anniversary è la versione rimasterizzata del primo Halo, rilasciata per la prima volta nel 2001. Gli appassionati possono seguire l'ascesa del leggendario Spartan Master Chief sia dalla prospettiva della grafica originale che con la nuova grafica rimasterizzata in modo tale da sfruttare i PC moderni.

L'adattamento per il PC è stato realizzato da Saber Interactive, una software house che ha in passato lungamente lavorato su Halo. Inoltre, i responsabili del progetto hanno raccolto e seguito il feedback della community, con il gioco che è stato prima fatto provare dai membri del programma Halo Insider.

Halo Reach ha rappresentato il primo rilascio della Halo: The Master Chief Collection e, dopo Combat Evolved, verrà seguito da Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST e Halo 4, in attesa del rilascio di Halo Infinite previsto entro la fine dell'anno.

Halo: The Master Chief Collection arriva su PC con un sacco di adeguamenti pensati per sfruttare al meglio l'hardware e i sistemi di interfacciamento della piattaforma. Gira a 60, o più, frame per secondo con supporto alla risoluzione 4K UHD. Troviamo supporto nativo a mouse e tastiera, frame rate variabile e la possibilità di riassegnare i comandi. Inoltre, sono supportati i monitor ultra-wide e con aspect ratio differenti, con grafica migliorata grazie a texture a risoluzione maggiore e ombre rivisitate.

I giocatori possono usare l'audio originale nelle partite multiplayer e possono personalizzare i propri Spartan. Halo: Combat Evolved Anniversary si può ottenere in vari modi: Xbox Game Pass for PC, Microsoft Store e Steam. Nel primo caso, i giochi della collana diventano disponibili non appena rilasciati e continuano a esserlo fin quando si paga l'abbonamento. L'intera raccolta si può acquistare sia su Microsoft Store che su Steam per 39,99 €, oppure si possono acquistare i singoli titoli per 9,99 € ciascuno. Altri dettagli su Xbox.com.