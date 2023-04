Guerrilla Games conferma che Horizon sarà una trilogia

In un messaggio sul sito ufficiale in cui si annuncia un rimescolamento per quanto riguarda le figure cardine dell'organigramma di Guerrilla Games, la software house olandese responsabile della serie Horizon e, prima ancora, di Killzone, viene confermato che Horizon diventerà una trilogia. Si apprende, innanzitutto, che l'attuale direttore dello studio Angie Smets avrà un nuovo incarico presso PlayStation Studios, come capo della strategia di sviluppo.

Guerrilla vedrà Joel Eschler, Hella Schmidt e Jan-Bart van Beek raccogliere il timone da Smets e diventare i nuovi direttori dello studio. Il primo sarà Studio Director and Production Director, la seconda Studio Director and Production Director, mentre van Beek ricoprirà il ruolo di Studio Director and Art Director. Ma la notizia più rilevante è quella raccolta nel seguente passaggio.

"Abbiamo piena fiducia nella nostra nuova leadership mentre guidano Guerrilla verso un futuro luminoso, espandendo il mondo di Horizon con la prossima avventura di Aloy e il nostro entusiasmante progetto online" si legge, infatti, nel messaggio.

Il primo gioco della serie, Horizon Zero Dawn, è arrivato nel 2017, mentre il seguito Forbidden West (qui la recensione) è arrivato poco più di un anno fa. La serie ha visto anche un capitolo specifico per la VR, Call of the Mountain per PSVR2, mentre si parla di un remake del primo gioco per PS5 e di uno show televisivo per Netflix. Del progetto online si è già parlato in passato mentre per la prima volta in un contesto ufficiale si fa menzione di un capitolo conclusivo di quella che presumibilmente diventerà una trilogia.