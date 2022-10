Horizon Zero Dawn: in arrivo un remake per PS5? In sviluppo anche un titolo multigiocatore

Sembra che Sony sia intenzionata a produrre più remake/remaster dei suoi giochi di maggior successo. Stando alle voci di corridoio, dopo The Last of Us: Parte I anche l'acclamato Horizon: Zero Dawn potrebbe ricevere lo stesso trattamento. Non solo, ma Guerrilla Games starebbe anche lavorando a un gioco multiplayer ambientato nell'universo di Horizon, il che sarebbe una novità assoluta per il franchise con protagonista Aloy.

Zero Dawn: la prima avventura di Aloy restaurata per PS5?

Da un report di MP1ST emerge che Sony Interactive Entertainment ha commissionato una nuova versione di Horizon: Zero Dawn progettata per PlayStation 5.

La fonte della notizia non ha voluto specificare se si tratti di un remake - ovvero di un gioco riprogettato 'dalle fondamenta' - o di un remaster. Sappiamo però che l'edizione next-gen vanterà "un sistema d'illuminazioe migliorato, texture rivisitate e animazioni migliori", oltre ad introdurre "nuovi modelli per i personaggi", in modo da pareggiare la qualità di Forbidden West.

Secondo MP1ST, inoltre, uno degli obiettivi principali di Sony sarebbe quello di portare in Zero Dawn le numerose opzioni di accessibilità viste nel secondo capitolo. Ci saranno diverse modalità grafiche e la possibilità di sbloccare il frame rate per sfruttare il VRR (Variable Refresh Rate) supportato da PS5. Anche il gameplay accoglierà alcuni miglioramenti, stando alla fonte.

Ricordiamo che Horizon: Zero Dawn è stato lanciato su PS4 solo cinque anni fa (marzo 2017) e che il suo sequel è stato rilasciato quest'anno (febbraio 2022), sia su PS4 che sulla più moderna PS5. Come scritto nella nostra recensione, Horizon: Forbidden West compie grandi passi in avanti sul fronte tecnico grazie ad animazioni facciali più realistiche, una vegetazione più rigogliosa e una maggiore complessità grafica per le bestiali macchine che popolano il mondo di gioco.

Horizon potrebbe ricevere un episodio multigiocatore

Il presunto remake di Zero Dawn non sarebbe l'unico progetto di Horizon in lavorazione presso SIE e Guerrilla. MP1ST rivela che un "titolo multigiocatore online" è attualmente in fase di sviluppo e che una software house - la stessa Guerrilla, con ogni probabilità - starebbe realizzando il gioco per PlayStation 5 e PC. Due fonti hanno già confermato l'autenticità dell'indiscrezione, mentre un terzo informatore ha persino svelato la presenza di una modalità cooperativa.

Stando alle voci di corridoio, il gioco in questione permetterà ai fan di Horizon di controllare diverse tribù conosciute nei primi due episodi della serie, ma MP1ST non ha potuto confermare questa informazione, né quella riguardante la presenza della modalità co-op.

Vi invitiamo a trattare questi rumor come tali, dal momento che manca la conferma di Sony. In ogni caso, circa un mese fa il leaker Dusk Golem aveva già parlato di un remake dedicato a un'esclusiva Sony "dell'era PS4", lasciando intuire che un annuncio potrebbe essere ormai imminente.

Mettendo da parte le indiscrezioni, ricordiamo che un gioco della serie Horizon è ufficialmente in dirittura d'arrivo. Parliamo di Call of the Mountain, avventura VR sviluppata da Guerrilla in collaborazione con Firesprite (PlayStation Studios) per PlayStation VR2.