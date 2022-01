PlayStation VR2, ecco le specifiche tecniche del visore per PS5. Annunciato il primo gioco

Sony ha condiviso nuove informazioni su PlayStation VR2, il nuovo headset per la realtà virtuale progettato esclusivamente per PS5. È ancora una volta Hideaki Nishino a offrirci maggiori dettagli sull'attesissimo visore VR: il Senior VP del reparto Platform Planning & Mangement di SIE ha svelato le caratteristiche tecniche della periferica, così come quelle del controller PlayStation VR2 Sense, il quale integrerà il feedback aptico e i grilletti adattivi.

PS VR2: grafica 4K HDR, display OLED, 120Hz e feedback aptico

Come si legge nel post pubblicato sul PlayStation Blog, PlayStation VR2 consentirà ai giocatori di "vivere esperienze ancora più intense come mai prima d'ora", non solo grazie alla nuova generazione di titoli in sviluppo per il visore, ma anche con le inedite tecnologie implementate nella periferica per la virtual reality. Nello specifico, si parla di "alta fedeltà visiva, nuove funzionalità sensoriali e un rilevamento ottimizzato", il tutto affiancato da una configurazione a cavo singolo che ci farà dimenticare il complesso setup del primo PS VR.

Sul fronte grafico, PS VR2 supporterà la risoluzione 4K e l'HDR (High Dynamic Range), con un campo visivo di 110 gradi e rendering foveated, tecnologia presente in alcuni visori VR che sfrutta il tracciamento oculare per massimizzare le prestazioni grafiche. PS VR2 è infatti in grado di rilevare il movimento degli occhi per fornire un ulteriore input per il personaggio del gioco e offrire, così, nuove ed intuitive modalità di interazione in-game.

Troviamo inoltre un display OLED con risoluzione 2000 x 2040 per occhio, con una frequenza di aggiornamento che va dai 90 ai 120 Hz. Tra le funzionalità 'sensoriali' troviamo il feedback aptico, che permetterà ai giocatori di percepire, ad esempio, "la frequenza cardiaca accelerata di un personaggio durante i momenti di tensione, il passaggio di oggetti che sfrecciano vicino alla testa del personaggio o la spinta di un veicolo in accelerazione".

PlayStation VR2 Tecnologia display OLED Risoluzione schermo 2000 x 2040 per occhio Frequenza di aggiornamento dello schermo​ 90 Hz, 120 Hz Separazione delle ottiche​ Regolabile Campo visivo​ Circa 110 gradi Sensori​ Sensore di movimento: sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi)​ - Sensore di utilizzo: sensore di prossimità a infrarossi Telecamere​ 4 telecamere per il rilevamento del visore e del controller​ - Telecamera IR per il rilevamento dello sguardo, una per occhio Feedback​ Vibrazione sul visore Comunicazione​ con PS5 USB Type-C Audio​ Ingresso: microfono integrato​ - Uscita: ingresso cuffie stereo

Il controller realizzato per PlayStation VR2 risponde al nome di PS VR2 Sense. Il dispositivo integra lo stesso feedback aptico e i grilletti adattivi visti sul controller DualSense di PS5. Il sensore di movimento si basa su un sistema di rilevamento a sei assi ed è affiancato da un sensore capacitivo per il rilevamento tattile delle dita tramite LED IR. Il PS VR2 Sense comunicherà con PS5 tramite Bluetooth 5.1 e potrà essere ricaricato con un cavo USB Type-C.

PS VR2 Sense Tasti​ [Destra]​ Tasto PS, tasto Options, tasti azione (cerchio/croce), tasto R1, tasto R2, levetta destra/tasto R3 [Sinistra]​ Tasto PS, tasto crea, tasti azione (triangolo/quadrato), tasto L1, tasto L2, levetta sinistra/tasto L3 Rilevamento / tracciamento Sensore di movimento: sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio a tre assi+ accelerometro a tre assi) - Sensore capacitivo: rilevamento tattile delle dita LED IR: rilevamento della posizione Feedback Effetto grilletto (sul pulsante R2/L2), feedback aptico (tramite attuatore singolo per unità) Porta Porta USB Type-C Comunicazione​ Bluetooth 5.1​ Batteria​ Tipo: batteria ricaricabile a ioni di litio incorporata

Horizon Call of the Mountain, la prima avventura per PS VR2

Con il reveal delle specifiche tecniche di PS VR2 e del controller VR2 Sense arriva anche l'annuncio del primo gioco sviluppato in esclusiva per il nuovo visore.

Parliamo di Horizon Call of the Mountain e, come suggerisce il titolo, si tratta di uno spin-off del popolare franchise di Guerrilla. Lo studio olandese ha collaborato con il team di Firesprite (PlayStation Studios) per realizzare un'esperienza di gioco inedita: "la grafica spettacolare e i nuovissimi controller PS VR2 Sense ridefiniscono il senso di coinvolgimento completo nel mondo di Horizon", spiega Jan-Bart van Beek, Studio Director di Guerrilla.

In Call of the Mountain non impersoneremo Aloy, bensì un personaggio inedito. Nel corso dell'avventura, anticipa van Beek, incontreremo anche l'iconica protagonista di Zero Dawn e Forbidden West, così come altri volti familiari. Prossimamente gli sviluppatori condivideranno maggiori informazioni riguardanti il protagonista del titolo VR.

"Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai fan della realtà virtuale nella nostra meravigliosa community di Horizon per offrire a tutti esperienze indimenticabili. Horizon Call of the Mountain è stato sviluppato insieme al team di Firesprite e presto riveleremo altre informazioni su ciò che ti attende nel gioco", conclude Jan-Bart van Beek.