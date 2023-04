Stiamo correndo verso un muro, e ci schianteremo: le dichiarazioni del quest designer di CD Project Red

Durante una "tavola rotonda" organizzata da PC Gamer, alcuni dei maggiori esponenti del genere GDR si sono espressi sulla complessità e, soprattutto, il costo di questi titoli. In particolare, Pawel Sasko, quest designer di CD Project Red, ritiene che ormai il modello adottato dai giochi di ruolo cinematografici non sia più sostenibile.

A innescare la discussione è stato proprio un editoriale di PC Gamer intitolato "I giochi di ruolo cinematografici in stile BioWare sono morti, solo che ancora non lo sanno". L'articolo è stato letto da molte persone coinvolte nello sviluppo dei videogiochi e a quanto pare, almeno nell'ambito dello studio polacco, molte di queste sono perfettamente d'accordo con l'autore.

In particolare, Sasko ha dichiarato "stiamo correndo verso un fo***to muro, e prima o poi ci schianteremo". Il quest designer ritiene che il costo dei GDR tripla A cinematografici sia troppo alto e gestire questo tipo di produzioni sia diventato eccessivamente complesso. Il responsabile prende in esempio Cyberpunk 2077, il quale è stato al centro di numerose polemiche sin dal lancio.

Il gioco, infatti, non ha rispettato le aspettative dei videogiocatori che contavano in un lavoro, dal punto di vista qualitativo, al pari di The Witcher 3. Sasko, però, ha spiegato che si tratta di due produzioni completamente diverse e che già solo la visuale in prima persona ha creato difficoltà enormi che i giocatori "non possono neanche immaginare".

"The Witcher 3 ha così tanti maledetti trucchi. Delle volte vedi un tizio dietro un bar ed è come se fosse sommerso fino alla vita dall'ambiente perché non c'è alcuna animazione. È seduto lì. Ma sembra perfettamente a posto in quella scena, e sembra che tutto corrisponda e funzioni".

Il creator fa riferimento alle tecniche utilizzate per semplificare le scene e la gestione del mondo di gioco. Ad esempio, in The Witcher 3 ci sono le transizioni con schermata nera tra una scena e l'altra che consentono di gestire molto più semplicemente gli elementi o il meteo. Senza considerare la visuale in terza persona più distante che veicola l'attenzione del giocatore sul complesso piuttosto che sulle singole parti.

"Quello che avete affrontato con Cyberpunk credo sia stato così profondamente aggressivo e sono terrorizzato da come abbia potuto incidere su tutti voi" ha detto Mike Laidlaw, ex direttore creativo di Dragon Age. Durante l'intervista, l'ex di BioWare ha sottolineato che sono proprio le aspettative dei giocatori la parte più difficile da affrontare, in quanto la proposta di un GDR cinematografico va immediatamente a scontrarsi con giochi direttamente improntati sulla cinematografia, come quelli di Naughty Dog.

Tuttavia, a differenza dei titoli story-driven, i giochi di ruolo devono aggiungere ramificazioni diverse alla trama che diventa molto più complessa perché impone ulteriori parti di storia, maggiori animazioni e tutta una serie di contenuti e variabili in più. Tutto questo porta il costo complessivo a livelli che Sasko ritiene insostenibili per lo standard odierno.

Secondo Strix Beltran, narrative director del nuovo D&D sviluppato da Hidden Path Entertainment, una soluzione indispensabile per tenere in vita il genere sarà la narrazione procedurale. Questa consente di "decifrare il codice narrativo" rendendo la costruzione della trama – e dei suoi rami – più semplice e, soprattutto, più economica.

Tuttavia, sorge spontanea una domanda: sono i giochi ad essere troppo complessi o i tempi imposti dai publisher ad essere troppo ristretti? Il recente caso di The Last of Us Parte I per PC – qui la recensione – è stato piuttosto iconico: in quel caso sembra che la colpa non sia imputabile al gioco, quanto alla fretta nel rilascio.