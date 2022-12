Sony sta sviluppando un gioco multiplayer di Horizon: Guerrilla Games cerca personale

Guerrilla Games, sviluppatore di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden, sta lavorando su un nuovo gioco della serie, ma stavolta si tratta di un multiplayer. A renderlo noto è la stessa software, in un tweet con cui ricerca personale per il team con sede ad Amsterdam.

"Un nuovo team interno sta sviluppando un progetto online separato ambientato nell'universo di Horizon", si legge nell'immagine. "Con un nuovo cast di personaggi e un look stilizzato unico, gli amici potranno esplorare insieme le maestose terre selvagge di Horizon".

Join Guerrilla in Amsterdam as we work to expand the world of Horizon



It's an exciting time to join us! We have many open roles across multiple departments, so check them out on our Careers page and apply today!https://t.co/G9tvnSkQQQ pic.twitter.com/Xqab1JGabV — Life at Guerrilla (@LifeAtGuerrilla) December 16, 2022

Con l'acquisizione di Bungie, Sony aveva annunciato l'intenzione di puntare sui mondi online (live service) e questa notizia va in quella direzione: entro marzo 2026 saranno più di 10 i live service della casa nipponica ad arrivare sul mercato. I giochi della serie usciti finora, Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, sono tutte esperienze single player. In arrivo, per il visore PSVR2, c'è Horizon Call of the Mountain, altra avventura in singolo.

Sony ha recentemente annunciato un'espansione di Horizon Forbidden West esclusiva per PS5 chiamata Burning Shores. Inoltre, ci sono indiscrezioni sull'arrivo di una remastered di Zero Dawn simile al remake di The Last of Us e un MMO in partnership con NCsoft (Guild Wars). Infine, tra i progetti correlati c'è la trasposizione live action di Horizon Zero Dawn su Netflix curata dallo showrunner di The Umbrella Academy Steve Blackman.