GTA 6 costerà 100 euro? L'industria dei videogiochi confiderebbe in Rockstar per l'aumento dei prezzi

Un rapporto annuale sullo stato dell'industria videoludica sta facendo discutere per il punto in cui si afferma che Rockstar potrebbe vendere l'attesissimo GTA 6 per 100 dollari (poco meno di 100 euro)

Il prezzo al pubblico di 100 dollari (al cambio attuale circa 97 euro) per Grand Theft Auto VI sarebbe giustificato dal budget colossale necessario alla realizzazione del gioco e si allineerebbe a una mossa simile fatta dal publisher di GTA, Take-Two, all'inizio della generazione attuale di console, quando contribuì ad aumentare i prezzi dei giochi. Tutta l'industria sta attendendo GTA 6 come un momento di svolta nelle vendite non solo di software ma anche di hardware.

La speculazione sul prezzo al pubblico di GTA 6 nasce da un rapporto, pubblicato da Matthew Ball di Epyllion, che evidenzia come l'industria nel suo insieme stia aspettando un'opportunità per accrescere il prezzo dei giochi, in modo da riflettere l'aumento dei costi di sviluppo.

Il precedentemente innalzamento dei prezzi dei videogiochi si è verificato nel 2020, in corrispondenza del lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con l'aumento a 70 euro. A questo si aggiunge che alcune edizioni di certi videogiochi arrivano a prezzi ancora più alti, con contenuti extra o accesso anticipato come incentivi.

Ma succederà davvero? L'analista Daniel Ahmad di Niko Partners ha offerto un'altra prospettiva: GTA 5 ha - e continua ad avere - così tante entrate ricorrenti grazie a GTA Online che un prezzo più alto per il nuovo capitolo non sarebbe necessario.

"Sarei sorpreso se accadesse," ha scritto Ahmad su X. "Al limite, Take-Two potrebbe abbassare il prezzo (ma non lo farà) per attirare più persone, dato quanto guadagnano con GTA Online. Inoltre, non c'è bisogno di aumentare i prezzi quando una buona parte dei preordini verrà fatta per una versione da 100 dollari con bonus inclusi".

Lo scorso mese, Eurogamer ha intervistato Shawn Layden, ex presidente di PlayStation Worldwide Studios, sul problema dei costi crescenti dei giochi e su ciò che, secondo lui, dovrebbe essere fatto per abbassare i prezzi. "Temo che abbiamo trasformato l'industria del gaming AAA in un'operazione mastodontica e complessa, quasi come costruire una cattedrale" ha detto Layden in quell'occasione. "Anzi, probabilmente è già cresciuta troppo".

Al tempo stesso, non è la prima volta che si parla di un prezzo più alto del solito per GTA 6.