GTA 6, abbiamo una finestra d'uscita ufficiale: autunno 2025

Rockstar Games e Take-Two Interactive hanno fissato un periodo di uscita di GTA 6: da un generico 2025 si è passati "all'autunno 2025" (Fall 2025). Una finestra che sembra sconfessare le indiscrezioni di uno slittamento al 2026 - anche se il mondo del gaming ci ha abituati a ritardi continui.

Take-Two ha condiviso la notizia a margine della trimestrale, dichiarandosi "altamente fiduciosa che Rockstar Games offrirà un'esperienza di intrattenimento senza precedenti".

"Le nostre aspettative per l'impatto commerciale del titolo continuano a crescere", ha aggiunto Take-Two, che prevede una "crescita enorme" del fatturato nei prossimi tre anni.

Rockstar ha presentato il primo trailer di GTA6 lo scorso dicembre, fissando l'uscita genericamente al 2025. Se Grand Theft Auto 6 arriverà, come previsto, nell'autunno del 2025, saranno passati quasi esattamente 12 anni dal lancio di Grand Theft Auto 5.

Quest'ultimo ha venduto circa 200 milioni di copie, quindi Take-Two ha tutte le ragioni per essere ottimista sull'accoglienza di GTA 6. Come abbiamo visto nel primo video, il gioco prevede un doppio protagonista - una coppia in stile Bonnie e Clyde - e segna il ritorno di Vice City, la città della serie ispirata a Miami.